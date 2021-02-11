Как советский лыжник уничтожил норвежца и не подчинился японскому императору. История подвига Веденина

Вспоминаем великий финиш сборной СССР в лыжной эстафете на Олимпиаде-1972.

Сейчас Веденин живет в своей родной деревне Слобода в Тульской области. В свои 79 лет участвует в организации турниров и покупает за свои деньги призы. Недавно помог сделать дорогу, благодаря нему провели газ в поселке. При этом его спортивная судьба — сценарий для блокбастера. О Веденине и его подвигах давно пора снять художественный фильм, сохранив основные факты биографии. Маленький человек, ставший настоящим народным героем.

Он был великим спортсменом. Но на Олимпиаде-1972 стал величайшим, отыграв на последнем этапе эстафеты минуту отставания от сборной Норвегии. Сейчас представить такое практически невозможно. Хотя и 50 лет назад это воспринималось как чудо, ведь в Саппоро Веденин бился не с мальчиками из спортшколы, а с лучшими лыжниками своего времени. Да и в целом по жизни он был крут: не велся на провокации иностранцев, дружил с миллионером и дерзил главе Японии. Рассказываем, почему феномен Веденина уникален.

Путь «Русского Удава»

О суперэтапе Веденина написаны тысячи страниц. Но все равно в этом событии остается какая-то притягательная тайна. Возможно, ее истоки находятся в начале 1960-х, когда мастер спорта на шоссе и треке познакомился с лыжами во время службы в армии. Кататься на велосипедах там запрещали, так как одного из атлетов сбила машина. Веденину пришлось искать себя в другом. Базу в лыжах ему заложил многократный чемпион СССР Василий Смирнов. Благодаря выносливости и упертости Веденин планомерно осваивал новый спорт.

Сложное детство в Тульской области закалило его характер. Гибель отца на фронте, голод, вредные привычки — все это ему пришлось преодолеть. Веденин с малых лет приобрел качества профессионального спортсмена. Жизнь научила юношу превозмогать трудности. Путь Русского Удава (прозвище Вячеслава Петровича) к золоту Олимпиады начался на Играх в 1968-м. Во французском Гренобле на дистанции 50 км Веденин стал вторым, уступив норвежцу Эллефсетеру около 15 секунд. Дебютное выступление на главном соревновании планеты получилось успешным. Веденин — единственный из мужской команды СССР по лыжам, кому удалось выиграть медаль на ОИ-1968.

При росте 169 см россиянин бился с высоченными оппонентами. Своим примером он ставил под сомнение выводы о важности антропологических данных. Смотрите сами: остальные призеры гонки на 50 км 1968 года — Эллефсетер (183 см, Норвегия), Хаас (178, Швейцария), Тюлдум (180 см, Норвегия).

По признаниям 11-кратного чемпиона мира по биатлону Александра Тихонова, издалека Веденин был похож на двухметрового гиганта. Всё благодаря мощному толчку, скольжению и отталкиванию. Пример классического хода.

1972 год. Саппоро. Вячеслав Веденин.

Кровь стекала по палкам

На ЧМ-1970 в Высоких Татрах обстановка была напряженной. После вторжения советских войск в Чехословакию местные жители на дух не переносили любые упоминания СССР. Гостиницу, где жил Веденин, закидывали камнями. Спортсменов Союза обзывали оккупантами. «На подъемах (в гонке) стояли рабочие, замахивались на нас лопатками. Пытались по спине треснуть. Лопатку рукой перехватываешь — и матюком на них», — вспоминал Веденин в интервью «СЭ».

В ход шли хитрости и провокации от иностранцев. По словам Веденина, на «полтиннике» того турнира у него украли золотую медаль. Он опережал финна Ойкарайнена на минуту, пока за одним из поворотов неизвестные не насыпали стирального порошка на трассу. Лыжи перестали ехать. Еле-еле Веденин выгрыз серебро. Руки были стерты в кровь, которая стекала по палкам.

Одним из героев зимних олимпийских игр 1972 года в Саппоро (Япония) стал советский лыжник Вячеслав Веденин, который стал первым олимпийским чемпионом в Саппоро, завоевав золото в гонке на 30 км. pic.twitter.com/mAXwZb6TNK — ПАМЯТЬ В КАДРАХ (@pamyat_v_kadrah) September 14, 2018

На фоне напряженных отношений СССР с западными странами случилось и позитивное событие. У Веденина появился персональный болельщик из Швеции. Им оказался миллионер Курт Люсель. Богач помогал Веденину (и другим советским лыжникам) материально. Лично приобретал качественный инвентарь. На Игры в Гренобль на своем авто повез лыжи для всей сборной. У его BMW из-за этого просела крыша. В Союзе любой контакт с иностранцем приравнивался к измене, но в данной ситуации к их дружбе относились снисходительно.

Люсель даже запустил тотализатор на гонки с участием Веденина. Вячеслав стал одним из первых, у кого появились личные фан-клубы. Перед ОИ-1972 шведские газеты сообщали, что Курт поставил полтора миллиона крон на победу туляка. И не прогадал.

«Дахусим»

В 1972-м во время мужской индивидуальной гонки на 30 км в японском Саппоро Веденин готовился выйти на трассу. Перед стартом он обрабатывал лыжи мазью из-за сильного снегопада. На что обратил внимание один из местных журналистов. Корреспондент немного владел русским языком и решил задать несколько вопросов лыжнику. «Пурга, — рассказывал Веденин. — Он подошел, спрашивает: «Снег повалил, как бежать-то?» А я пробурчал: «Да *** (черт) с ним». От кого узнал, что история пошла гулять по миру? Мне из Японии газету прислали, а здесь перевели».

Веденин начал гонку одним из последних, не имея представления о секундах оппонентов. После 10 километров первого круга он сильно отстал. Лыжник начал ускоряться, постепенно набрав хороший ход. Как итог — он обошел всех соперников и финишировал первым. Веденин установил историческое достижение для Союза. Ранее никто из лыжников СССР не выигрывал индивидуальные гонки на ОИ.

После Игр Веденину прислали газету из Японии, в которой о нем написали статью. Один из заголовков был: «Сказав волшебное слово «дахусим», русский лыжник выиграл Олимпиаду».

«Ты, пожалуйста, добеги»

Потрясающая история произошла в день закрытия Игр в Саппоро. На стадионе «Макоманаи» Веденин делал последние приготовления перед заключительным этапом эстафеты. Сборная СССР шла второй и отставала от Норвегии на минуту. Советские болельщики покидали трибуны — последний день, когда можно было закупиться в японских магазинах. Казалось, что с результатом все ясно, зачем сидеть лишнее время?

«Не верили в успех, — говорил Веденин. — Надо ж было суточные потратить. Корреспонденты следом потянулись. Ни одной фотографии моей не сохранилось с этой гонки, ни одного интервью! Перед стартом столкнулся с тренерами Каменским и Кузиным. Плоская бутылка коньяка, отхлебывают из горла: «Слава, второе место — тоже место!»

Веденин не собирался сдаваться заранее. Советский спортсмен повел себя хитроумно до гонки. При норвежце Йохсе Харвикене, который также выходил на последний этап, он начал делать вид, что мажет лыжи мазью, а сам держал тюбик на расстоянии. Харвикен клюнул и сделал то же самое. Можно считать, что Веденин выиграл у него 15 секунд до старта. Еще 12 отыграл на спусках: несколько человек заранее кричали фамилию россиянина, сбивая с толку Харвикена. Норвежец оборачивался и терял время.

«Предположу, что отрыв в минуту в эстафете практически не отыгрывается. В то время на деревянных лыжах отыгрывать минуту — это очень круто. Лыжные трассы готовились не особо хорошо», — рассказывал в интервью «Матч ТВ» российский лыжник Александр Легков.

Злость переполняла Веденина. Ни тренеры, ни болельщики не верили в него. Перед ним поставили цель — удержать второе место в эстафете. У Вячеслава была установка — прийти к финишу первым.

Ходит байка, что на последних километрах трассы Харвикен застыл, когда спускался с вершины подъема, а Веденин был у его начала. На мгновение норвежец обернулся и остолбенел от увиденного.

Веденин выиграл ту гонку, оторвавшись от Харвикена на девять секунд. Удивлению фанатов не было предела. Те, кто переживал за норвежца, рвали флаги прямо на трибуне. Советский лыжник позже признавался, что не помнил, как финишировал. Врачи разжимали ему зубы. Он терял сознание от усталости, но не упал. Приказал себе стоять до последнего.

1972 год. Саппоро. Вячеслав Веденин.

После Игр император Японии лично поздравил Веденина и подарил деревянную маску в знак признания. Монарх забыл про скандал на церемонии открытия с участием лыжника, выполняющего роль знаменосца. Вячеслав не склонил флаг СССР перед императором, чем вызвал огромный международный скандал.

Ну а знаменитый поэт Роберт Рождественский посвятил Веденину стихотворение «Репортаж о лыжной гонке» после выдающегося финиша в японской эстафете:

"...Стала нашей твоя судьба,

Слезы встали у самых глаз.

И у нас к тебе — не приказ

И не просьба — одна мольба.

Ты выигрываешь! — прибавь!

Ты выигрываешь! — нажми!

На мгновенье прильнув, припав, —

Хочешь, наши силы возьми!

Вот!

Зачем нам теперь они?..

Ты, пожалуйста, добеги.

Дотерпи, родной! Дотяни,

Достони, дохрипи, смоги!

Через все чужие «ни в жизнь!..»,

Через все свои «не могу...»

Ну, еще! Еще продержись!!

... Ох, как жарко на этом снегу!.."

1972 год. Саппоро. Эстафетная четверка.

Вячеслав Петрович Веденин

Советский лыжник, заслуженный мастер спорта СССР. Двукратный олимпийский чемпион-1972, обладатель серебра ОИ-1968 и бронзы ОИ-1972. Дважды выигрывал чемпионат мира-1970 и один раз серебро (1970). 13-кратный чемпион СССР. Другие награды: орден Ленина, орден Трудового Красного Знамени, почетный гражданин Тульской области.