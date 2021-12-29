Большунов и Непряева включаются в борьбу за общий зачет, Спицов снял все вопросы относительно своего участия на Играх-2022.

Тур де Ски. Гонка с раздельным стартом

Мужчины, 15 км (К)

1. Ииво Нисканен (Финляндия) — 34.51,7

2. Александр Большунов (Россия) — 19,3

3. Пол Голберг (Норвегия) — 25,2

4. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 34,3

5. Иван Якимушкин (Россия) — 34,6

6. Франческо де Фабиани (Италия) — 54,1

7. Денис Спицов (Россия) — 55,7



Женщины, 10 км (К)

1. Кертту Нисканен (Финляндия) — 27.04,0

2. Эбба Андерссон (Швеция) — 18,2

3. Наталья Непряева (Россия) — 30,5

Сборная России сполна реабилитировалась за неудачный первый этап на «Тур де Ски». В разделке у мужчин и женщин в десятке финишировало сразу по три наших спортсмена. На подиуме в Ленцерхайде поднялись Наталья Непряева (впервые в сезоне) и Александр Большунов. Отличные гонки провели Юлия Ступак (после швейцарского этапа она завершила выступления на «Туре»), Татьяна Сорина, Иван Якимушкин и Денис Спицов. Последний занял седьмое место и, похоже, выиграл конкуренцию у Глеба Ретивых за место в олимпийской сборной. Ретивых же закончил второй этап только 49-м — худший результат среди наших.

Непряева была готова сняться, а в итоге оказалась на подиуме

Перед началом классики на 10 км, наверное, никто не мог предположить, что Непряева сможет опередить фаворитку «Тура» — 2021 Фриду Карлссон. Тем не менее уроженка Твери привезла шведке 14 секунд. Лучшее время смогли показать только Кертту Нисканен и Эбба Андерссон. Во многом это произошло благодаря великолепной работе нашей сервис-бригады. Все спортсменки после финиша признавались, что лыжи идеально работали в такую тяжелую погоду. В обеих гонках шел обильный снегопад, и многие даже топовые лыжники оказались к этому не готовы.

Еще один важный момент, касающийся Непряевой. Еще за два часа до гонки она не знала, выйдет на старт или нет. Наталья рассказала, что испытывает проблемы со здоровьем (боль в горле). Надеемся, что первый подиум в сезоне добавит россиянке уверенности и поможет справиться с недугом.

— Бронза — лучший результат в личной гонке у наших лыжниц в этом сезоне, — рассказал «СЭ» известный комментатор Дмитрий Губерниев. — Непряева старалась, долго ждала этой медали и достигла ее. Я очень рад за нее! Сейчас Наташа выделяется на фоне всей команды. Надеюсь, что она подойдет к Олимпиаде в шикарной форме и поборется там за медали. Поскольку готовность женщин пока вызывает вопросы, тем ценнее для нас эта бронзовая награда. Очень верю, что Непряева продолжит нас радовать своими прекрасными результатами. Она большая молодец, поздравляю ее.

Юлия Ступак и Наталья Сорина финишировали друг за другом. Ступак стала седьмой, а после гонки заявила, что заканчивает выступление в «Туре». Спортсменка в этом сезоне делает ставку на Олимпиаду и намерена провести праздники в кругу семьи, чтобы максимально аккумулировать силы на Игры-2022. Сорина стала восьмой, в общем зачете Татьяна идет десятой. Непряева третья, но понятно, что вся борьба еще впереди.

Возвращение Большунова

Мужчины бежали разделку по разбитой трассе и при еще более обильных осадках, но при этом показали впечатляющие результаты. Особенно хорош был Ииво Нисканен. Финский гонщик поддержал почин своей сестры в Швейцарии, не оставив шансов конкурентам. Он опередил Большунова почти на 20 секунд. Вероятно, что именно Нисканен — фаворит на олимпийской «пятнашке». Напомним, что у финского лыжника есть два олимпийских золота: эстафета в Сочи-2014 и 50 км классикой в Пхенчхане-2018. В Пекине его золотая коллекция может пополниться.

Несмотря на поражение от Нисканена, отличную скорость продемонстрировал и Александр Большунов, в упорной борьбе обойдя двух норвежцев — Голдберга и Клебо.

— Саша большой молодец, красавец! Второе место — абсолютно заслуженный результат сегодня, — сказал «СЭ» тренер чемпиона мира Юрий Бородавко. — Для золота не хватило чуть-чуть везения и выносливости. С первого километра боролся и постепенно наверстывал проигрыш. Я могу сказать, что он набирает достаточно хорошую форму. Пока есть определенные проблемы со спринтерской скоростью, но мы будем работать над этим. Сегодняшний результат говорит о том, что мы находимся на правильном пути. Большунов постепенно возвращается в свою лучшую форму. Что будет на Олимпиаде? Мы не смотрим так далеко. До нее еще нужно дожить и попасть туда. Живем здесь и сейчас, от одной гонки к другой.

Сам же Александр также решил пообщаться с журналистами. После спринта, на котором Большунов не смог пробиться в полуфинал (17-е место), он решил отказаться от похода в микст-зону.

«Если я здесь, то, значит, неплохо себя чувствую, — приводит слова Большунова matchtv.ru . — Когда в гонке не получается, я не даю интервью — не хочу тратить эмоции, которые пригодятся потом в гонке. Когда есть настроение, могу спокойно подойти и дать интервью — реально есть о чем поговорить. Когда не получается, мне проще побыть с собой. Закончить «Тур» пораньше — это не для меня точно. Мне нужно искать свою форму, потому что на данный момент не все так гладко идет, как было обычно до этого».

В общем зачете Александр идет на седьмом месте, с приличным отставанием от Клебо. Следующая гонка вновь будет спринтерской. Чтобы продолжить борьбу за титул, Большунову желательно пробиться в финал.