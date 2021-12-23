Знаменитая многодневка в этом году пройдет в новом формате, обесценившем гениальную идею организаторов.

Международная лыжная федерация (FIS) — крайне странная организация. Такое впечатление, что о развитии непосредственно лыжных гонок там порой думают в последнюю очередь. На фоне пандемии чиновники только за последний год выкатили целый пакет необъяснимых решений:

— запретили фторовые мази, но в реальности этот запрет не могут реализовать до сих пор;

— проводили в прошлом году гонки, гоняя лыжников по всей Европе, в то время как биатлонисты из-за пандемии придумали сдвоенные этапы;

— организуют гонки в крайне странных местах вроде дождливого Дрездена, в ущерб настоящим лыжным странам;

— до сих пор не могут разобраться в толковании правил обгона, что провоцирует бесконечные судейские скандалы;

— проводят гонки в одно время с биатлоном и проигрывают ему конкуренцию;

— составили суперстранный календарь, где почти отсутствуют зрелищные дистанции вроде скиатлона.

Ну и в довершение этого богатого набора претензий — новый и необычный формат «Тур де Ски». Теперь это многодневка только на бумаге.

Формат для Клебо

Нынешний «Тур» состоит всего из трех этапов — в Швейцарии, Германии и Италии. В каждой локации — по две гонки. В программе нет ни одной гонки длиннее 15 км для мужчин и 10 для женщин, два спринта и три масс-старта (один из них — в заключительный подъем, в формате преследования).

Теперь немного истории. Еще никогда «Тур» не состоял всего из шести гонок, последние годы их было семь-восемь. И локаций, с традиционным началом в Ленцерхайде и финишем на Альп-де-Чермис, тоже обычно четыре, а не три, как в этот раз. То есть гонщикам предлагают облегченный формат, с минимумом переездов и целыми двумя днями отдыха. Дело тут в пандемии или желании смягчить нагрузки перед Олимпиадой — сложно сказать. Но тяжелейшим испытанием, как мы привыкли, этот «Тур» точно не выглядит.

Интересно, что бежать такой вот облегченный «Тур» будут оба фаворита — Александр Большунов и Йоханнес Клебо. Саше предстоит защищать титул, но сделать это будет очень сложно. Новый формат как раз не за него, измотанным к Альп-де-Чермис никто не подойдет, а ведь именно великолепная функционалка — это главный козырь Большунова. Зато спринты и масс-старты точно на руку Клебо.

А вот лидер норвежской женской команды Тереза Йохауг «Тур де Ски» пропускает. Как и наш Сергей Устюгов, и некоторые другие лидеры. Что же лучше: побороться за титул и размяться перед Олимпиадой — или забраться на какой-нибудь горный сбор и сидеть там до самого Пекина?

Йохауг и Устюгов отказались и правы?

В предыдущие олимпийские сезоны «Тур» пустовал минимум наполовину. У самого Большунова уже есть нехороший опыт: четыре года назад, перед Пхенчханом-2018, он заболел на обратном пути с многодневки, подхватив вирус в аэропорту. Итог — госпитализация и пропущенная первая часть Олимпиады.

Хорошо, что Сан Саныч тогда успел набрать обороты и взять в итоге в Пхенчхане три серебра. Но сейчас амбиции Большунова куда выше. А со здоровьем ситуация хуже — его уже с весны мучают то вирусы, то травмы, то аллергия. Так стоит ли рисковать, ведь все-таки любая многодневка — это дополнительные переезды и нагрузка на организм?

Сам Клебо, который год назад панически боялся коронавируса, в этом сезоне о страхах забыл и едет на «Тур» за победой. Она ему катастрофически нужна для уверенности в себе. И если норвежец не сможет совладать с Большуновым даже в таком формате, то заработает себе в карму огромный «минус».

Хотя, судя по последним сводкам из Пекина, прогнозы там — вообще дело неблагодарное. В олимпийской столице лыжники будут соревноваться в экстремальных условиях: суперхолодно, ветрено, да еще и высота. Такого еще никто никогда не пробовал. Поэтому правильного ответа, стоит бежать «Тур» или нет, похоже, не существует. Гонщики сыграют в рулетку, а кто в ней победит — узнаем уже скоро.