Битва Большунова против Клебо и прощание с Колоньей. Все о многодневке «Тур де Ски»

Уже во вторник стартует многодневная гонка «Тур де Ски» — главное лыжное событие года после Олимпийских игр в Пекине.

Нынешний тур изрядно потрепали пандемия вместе с Олимпиадой. Они откусили у многодневки две-три гонки, в результате чего «Тур» сократился до трех локаций и шести дистанций. Это рекордно мало для многодневки, которая в этом году проводится уже 16-й раз. Но тем динамичней и интересней это будет!

Спицов против Ретивых в борьбе за билет в Пекин

Впервые за последние три года Большунов подходит к «Тур де Ски» не в статусе абсолютного фаворита. Двукратный победитель многодневки пока далек от своих лучших кондиций. И хотя подиумы Кубка мира в этом году у Александра уже были, да и не один, амбиции у него куда шире — тотальное доминирование. А этого пока не выходит.

Разнообразные проблемы со здоровьем преследуют Сашу с весны. «Тур» сейчас для него — главная возможность перед Олимпиадой разбежаться и набрать соревновательную форму. Потому что программа Кубка мира до этого была весьма скудная: в Давосе Большунов заболел, в Дрездене был абсолютно не подходящий ему городской спринт по ледяной трассе. Продышаться, как говорят лыжники, Саша должен именно на «Туре». Хотя, зная Большунова, никакой другой результат, кроме защиты титула, его не устроит.

Главный соперник, как обычно, норвежец Йоханнес Клебо. В прошлом году он вместе с остальной командой не приехал на «Тур» из-за ковида. На этот раз норвежцы стартуют везде, и программа «Тура» Клебо максимально подходит. Из шести гонок — два спринта и два масс-старта 15 км. То, что нужно для Клебо, чтобы реализовать свои лучшие качества.

А есть ведь еще его соотечественник Симен Крюгер — он не настолько силен в спринтах, но в разделках и подъеме в гору куда опаснее Клебо. Туда же относится и француз Морис Монифика, серебряный призер прошлогоднего «Тура» вслед за Большуновым.

А есть ведь еще и бронзовый — россиянин Денис Спицов. Для него этот «Тур» вообще момент истины и один из последних шансов отобраться на Олимпийские игры. Пока по сезону Спицов не впечатлял, хотя изначально казалось, что скиатлон и коньковый этап в эстафете — точно его олимпийские гонки.

Бороться за путевку на Игры будет и Глеб Ретивых. Глеб — спринтер, и к заключительному подъему он, скорее всего, сойдет. Но именно между ним и Спицовым будет заочная борьба за место в олимпийской заявке. Кто ярче себя проявит на «Туре» — тот и поедет в Пекин.

Колонья попрощается с родной публикой

Самый трогательный момент «Тура» — это, конечно, прощание со швейцарцем Дарио Колоньей. Легенда мировых лыж, четырехкратный победитель «Тура» (больше всех в истории!) и четырехкратный олимпийский чемпион завершает карьеру после этого сезона. Дарио уже 35, о победе в многодневке он давно не мечтает. А поэтому заранее объявил, что выступит только на домашнем этапе в Ленцерхайде, чтобы попрощаться с родной публикой. Это наверняка будет грандиозно.

А потом Колонья продолжит готовиться к Олимпийским играм в Пекине. Мечта о пятом олимпийском золоте прямо сейчас кажется несбыточной, но кто знает? Ради нее ветеран только за последний год поменял тренера и марку лыж. А еще Колонья недавно впервые стал отцом и заявил, что теперь мотивации бороться за награду Игр у него еще больше.

Жалко, что не увидим мы на «Туре» дебютантку — молодую россиянку Веронику Степанову. По словам тренера, она отравилась и вынуждена была сняться в последний момент. Заменит Веронику Христина Мацокина. Ну а главные надежды в женской сборной у нас связаны с лидерами — Натальей Непряевой, Юлией Ступак и Татьяной Сориной. Особенно волнительно за Наташу, у которой удачные гонки в сезоне чередовались с провалами. И, как и для Большунова, для нее «Тур» — отличная возможность нащупать свою лучшую форму.

Ну а фаворит в борьбе за женский общий зачет очевиден — шведка Фрида Карлссон. В отсутствие Терезы Йохауг вряд ли кто-то способен ее остановить. Даже прошлогодняя чемпионка американка Джессика Диггинс, которая сильна в спринтах, но очевидно уступает Фриде в дистанционных гонках.

Расписание «Тур де Ски»

28 декабря, Ленцерхайде (Швейцария)

13.30 Спринт (С)

29 декабря, Ленцерхайде (Швейцария)

15.30 Женщины. Гонка с раздельным стартом, 10 км (К)

17.05 Мужчины. Гонка с раздельным стартом, 15 км (К)

31 декабря, Оберстдорф (Германия)

14.55 Женщины. Масс-старт, 10 км (С)

17.25 Мужчины. Масс-старт, 15 км (С)

1 января, Оберстдорф (Германия)

11.30 Спринт (К)

3 января, Валь-ди-Фьемме (Италия)

14.40 Женщины. Масс-старт, 10 км (К)

16.50 Мужчины. Масс-старт, 15 км (К)

4 января, Валь-ди-Фьемме (Италия)

13.30. Женщины. Масс-старт в гору, 10 км (С)

17.25. Мужчины. Масс-старт в гору, 15 км (C)

Заявка сборной России

Мужчины: Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Артем Мальцев, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Илья Семиков, Илья Порошкин, Глеб Ретивых, Александр Терентьев.

Женщины: Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Яна Кирпиченко, Христина Мацокина, Анастасия Рыгалина, Лилия Васильева, Екатерина Смирнова.