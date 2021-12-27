«Тур де Ски»-2022: основная информация о турнире по лыжным гонкам

Отвечаем на часто задаваемые вопросы о многодневке, где выступят россияне.

Когда и где пройдет «Тур де Ски » -2021/2022: дата и место проведения

С 28 декабря по 4 января в Швейцарии, Германии и Италии пройдет «Тур де Ски»-2021/2022. Многодневка стартует в Ленцерхайде, затем продолжится в Оберстдорфе и завершится в Валь-ди-Фьемме. Всего запланировано шесть гонок: два спринта, два масс-старта, разделка и 9-километровая гонка в гору (масс-старт).

Чемпионом «Тур де Ски» прошлого сезона стал российский лыжник Александр Большунов. У женщин победу одержала тогда американка Джессика Диггинс.

Расписание гонок «Тур де Ски » —2021/2022 : когда и где покажут трансляции в прямом эфире

Видеотрансляции гонок «Тур де Ски»-2021/2022 покажут в прямом эфире на matchtv.ru и Eurosport. «СЭ» также проведет их онлайн-трансляции на своем сайте.

Расписание гонок «Тур де Ски » -2021/2022 (время московское)

1-й этап в Ленцерхайде (Швейцария)

28 декабря, вторник

13.30. Спринт свободным стилем

29 декабря, среда

15.30. Женская индивидуальная гонка (10 км, классика)

17.05. Мужская индивидуальная гонка (15 км, классика)

2-й этап в Оберстдорфе (Германия)

31 декабря, пятница

14.55. Женский масс-старт (10 км свободным стилем)

17.25. Мужской масс-старт (15 км свободным стилем)

1 января, суббота

11.30. Мужской и женский спринты (классика) — квалификация

14.00. Мужской и женский спринты (классика) — финалы

3-й этап в Валь-ди-Фьемме (Италия)

3 января, понедельник

14.40. Женский масс-старт (10 км, классика)

16.50. Мужской масс-старт (15 км, классика)

4 января, вторник

13.30. Женский масс-старт (10 км свободным стилем)

17.25. Мужской масс-старт (15 км свободным стилем)

Состав сборной России по лыжным гонкам на «Тур де Ски » -2021/2022

В состав сборной России по лыжным гонкам на «Тур де Ски»-2021/2022 вошли следующие спортсмены:

мужчины — Александр Большунов, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Артем Мальцев, Илья Семиков, Глеб Ретивых и Андрей Мельниченко;

женщины — Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Наталья Непряева, Вероника Степанова, Лилия Васильева, Анастасия Рыгалина, Яна Кирпиченко и Екатерина Смирнова.

Ранее стало известно, что двукратный чемпион мира Сергей Устюгов пропустит «Тур де Ски». По словам тренеров, 29-летнему лыжнику необходимо пройти дополнительную подготовку перед Олимпиадой-2022 в Пекине (Китай).

Призовые «Тур де Ски» — 2021/2022: сколько заработают победители

Победители «Тур де Ски» Сумма призовых (в евро) Сумма призовых (в рублях) Общий зачет 1-е место 53 000 4 400 000 2-е место 38 000 3 200 000 3-е место 26 000 2 100 000 Спринтерский зачет 1-е место 5 700 476 000 Отдельные гонки* 1-е место 2 800 234 000 2-е место 1 900 159 000 3-е место 960 80 000

* 950 евро (80 000 рублей) дополнительно после каждой гонки получит лидер общего зачета «Тур де Ски».

Прогнозы и фавориты «Тур де Ски » -2021/2022: кто победит

По мнению букмекеров, главное противостояние в мужских гонках будет между норвежцем Йоханессом Клебо и Александром Большуновым. Составить им конкуренцию также может норвежец Симен Хегстад Крюгер. Побороться за победу мог и его соотечественник Ханс Кристер Холунн, но он отказался от стартов на «Тур де Ски».

У женщин фавориткой в гонках «Тур де Ски» считается шведка Фрида Карлссон, учитывая, что в соревнованиях не примет участия норвежка Тереза Йохауг. Составить конкуренцию Карлссон может Джессика Диггинс.