«Тур де Ски»-2022: основная информация о турнире по лыжным гонкам
- Когда и где пройдет «Тур де Ски»-2021/2022: дата и место проведения
- Расписание гонок «Тур де Ски» —2021/2022: когда и где покажут трансляции в прямом эфире
- Состав сборной России по лыжным гонкам на «Тур де Ски»-2021/2022
- Призовые «Тур де Ски» — 2021/2022: сколько заработают победители
- Прогнозы и фавориты «Тур де Ски»-2021/2022: кто победит
Когда и где пройдет «Тур де Ски»-2021/2022: дата и место проведения
С 28 декабря по 4 января в Швейцарии, Германии и Италии пройдет «Тур де Ски»-2021/2022. Многодневка стартует в Ленцерхайде, затем продолжится в Оберстдорфе и завершится в Валь-ди-Фьемме. Всего запланировано шесть гонок: два спринта, два масс-старта, разделка и 9-километровая гонка в гору (масс-старт).
Чемпионом «Тур де Ски» прошлого сезона стал российский лыжник Александр Большунов. У женщин победу одержала тогда американка Джессика Диггинс.
Расписание гонок «Тур де Ски» —2021/2022: когда и где покажут трансляции в прямом эфире
Видеотрансляции гонок «Тур де Ски»-2021/2022 покажут в прямом эфире на matchtv.ru и Eurosport. «СЭ» также проведет их онлайн-трансляции на своем сайте.
Расписание гонок «Тур де Ски»-2021/2022 (время московское)
1-й этап в Ленцерхайде (Швейцария)
28 декабря, вторник
13.30. Спринт свободным стилем
29 декабря, среда
15.30. Женская индивидуальная гонка (10 км, классика)
17.05. Мужская индивидуальная гонка (15 км, классика)
2-й этап в Оберстдорфе (Германия)
31 декабря, пятница
14.55. Женский масс-старт (10 км свободным стилем)
17.25. Мужской масс-старт (15 км свободным стилем)
1 января, суббота
11.30. Мужской и женский спринты (классика) — квалификация
14.00. Мужской и женский спринты (классика) — финалы
3-й этап в Валь-ди-Фьемме (Италия)
3 января, понедельник
14.40. Женский масс-старт (10 км, классика)
16.50. Мужской масс-старт (15 км, классика)
4 января, вторник
13.30. Женский масс-старт (10 км свободным стилем)
17.25. Мужской масс-старт (15 км свободным стилем)
Состав сборной России по лыжным гонкам на «Тур де Ски»-2021/2022
В состав сборной России по лыжным гонкам на «Тур де Ски»-2021/2022 вошли следующие спортсмены:
мужчины — Александр Большунов, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Артем Мальцев, Илья Семиков, Глеб Ретивых и Андрей Мельниченко;
женщины — Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Наталья Непряева, Вероника Степанова, Лилия Васильева, Анастасия Рыгалина, Яна Кирпиченко и Екатерина Смирнова.
Ранее стало известно, что двукратный чемпион мира Сергей Устюгов пропустит «Тур де Ски». По словам тренеров, 29-летнему лыжнику необходимо пройти дополнительную подготовку перед Олимпиадой-2022 в Пекине (Китай).
Призовые «Тур де Ски» — 2021/2022: сколько заработают победители
|
Победители «Тур де Ски»
|
Сумма призовых (в евро)
|
Сумма призовых (в рублях)
|
Общий зачет
|
1-е место
|
53 000
|
4 400 000
|
2-е место
|
38 000
|
3 200 000
|
3-е место
|
26 000
|
2 100 000
|
Спринтерский зачет
|
1-е место
|
5 700
|
476 000
|
Отдельные гонки*
|
1-е место
|
2 800
|
234 000
|
2-е место
|
1 900
|
159 000
|
3-е место
|
960
|
80 000
* 950 евро (80 000 рублей) дополнительно после каждой гонки получит лидер общего зачета «Тур де Ски».
Прогнозы и фавориты «Тур де Ски»-2021/2022: кто победит
По мнению букмекеров, главное противостояние в мужских гонках будет между норвежцем Йоханессом Клебо и Александром Большуновым. Составить им конкуренцию также может норвежец Симен Хегстад Крюгер. Побороться за победу мог и его соотечественник Ханс Кристер Холунн, но он отказался от стартов на «Тур де Ски».
У женщин фавориткой в гонках «Тур де Ски» считается шведка Фрида Карлссон, учитывая, что в соревнованиях не примет участия норвежка Тереза Йохауг. Составить конкуренцию Карлссон может Джессика Диггинс.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю