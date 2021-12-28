Клебо выиграл спринт на «Тур де Ски», Большунов вылетел в четвертьфинале

Норвежец одержал победу в стартовой гонке лыжной многодневки — спринте свободным стилем. Никто из россиян не попал в финал.

Тур де Ски. Спринт (С)

Женщины

1. Джессика Диггинс (США) — 3.00,12

2. Матильда Мюрвольд (Норвегия) — 0,13

3. Анамария Лампич (Словения) — 0,30

4. Джулия Керн (США) — 0,59

5. Анна Дювик (Швеция) — 3,92

6. Колетта Риджек (Германия) — 5,40

Юлия Ступак и Татьяна Сорина выбыли в четвертьфинале, Наталья Непряева — в полуфинале.



Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.39,04

2. Ришар Жув (Франция) — 0,99

3. Люка Шанава (Франция) — 1,26

4. Эрик Вальнес (Норвегия) — 1,49

5. Федерико Пеллегрино (Италия) — 1,81

6. Пол Голберг (Норвегия) — 2,01

Александр Большунов и Артем Мальцев выбыли в четвертьфинале, Глеб Ретивых и Александр Тереньтьев — в полуфинале.

Несколько удивила уже квалификация: давно ли такое было, чтобы в топ-10 не попал вообще никто из россиян, кром Глеба Ретивых на 10-м месте? И это при живом Большунове. Но Алесандр спокойно разложился и показал 11-е время, уступив почти семь секунд лидеру — Йоханнесу Клебо. Тот, конечно, зажег по полной — ближайший из преследователей проиграл ему две с половиной секунды! Это целый вагон и маленькая тележка для полуторакилометрового спринта, где счет идет на сотые.

Ретивых с Терентьевым выбили Большунова

Трасса в Ленцерхайде — настоящая, сложная, совсем не чета куцей версии городского спринта образца Дрездена. Здесь был и крутой подъем, позволявший делать отрывы, и спуск с внезапным боковым поворотом. В первом же четвертьфинале на нем завалились две спортсменки во главе с лидером квалификации швейцаркой Надин Фандрих. Правда, Юлия Ступак воспользоваться этим подарком не смогла и выдала свой финишный рывок слишком поздно. А Наталья Непряева, хоть и вышла в полуфинал, там вылетела без шансов.

Но главные надежды у нас, конечно, были связаны с мужчинами. И тут с ходу шок: Александр Большунов в не самом мощном забеге выбрал неправильную тактику и остался лишь четвертым. Саша лидировал почти всю дистанцию, однако на финише его объехали норвежцы во главе с Эваном Нортугом. Коварный крутой поворот после заключительного подъема похоронил многих: вроде бы ты выходишь лидером, а потом тебя обходят из-за спины, и все. Как ни странно, на этой трассе прохождение спуска даже важнее подъема.

Вылет Большунова обиден даже не с точки зрения борьбы за победу в «Туре», тут вся главные события еще впереди. Но настораживает, что Большунов снова не показывает оптимальных кондиций. Ни в квалификации, ни в четвертьфинале он не был в топовой форме. И еще хотя бы один забег очень помог бы продышаться и раскрутить обороты. К сожалению, завершить борьбу Большунову пришлось очень быстро. Он долгое время держался лаки лузером, но выбили его в итоге двое соотечественников — Глеб Ретивых и Александр Терентьев.

Клебо в топ-форме и готов на олимпийское золото

Ну а дальше была настоящая драма. Саша Терентьев в своем полуфинале изменил тактику: в четвертьфинальном забеге он лидировал, а в итоге еле прошел лаки лузером. А тут решил держаться за спинами и сделал акцент на поворот и финишную прямую.

По идее эта тактика более выигрышная. И Терентьев, который в какой-то момент был безнадежно пятым-шестым, на финише почти пробился в заветную двойку. Но по ходу своего ускорения воткнулся на прямой во француза Рено Жея. Тот, не церемонясь, закрыл перед ним калитку, то есть просто перегородил лыжню. Контакт лыжами там точно был, и жюри даже вынесло французу предупреждение. Но протест подавать мы не стали. Речь там все равно о выходе в финал уже не шла: пока Саша и француз бодались между собой, их объехали двое норвежцев.

Еще одна драма — вылет в полуфинале Глеба Ретивых. В принципе особых шансов на выход в главный забег у Глеба и не было, сил держать темп ему очевидно не хватало. Но, по словам нашего главного тренера Елены Вяльбе, сегодняшняя гонка означает, что на Олимпийские игры в Пекин Глеб точно не едет. Вместо него в команду возьмут кого-то из дистанционщиков.

Финал прошел уже без участия россиян, и в принципе интрига там умерла еще до старта. Йоханнес Клебо по всем забегам был сильнее всех. Настолько, что пока остальные разбирались между собой в финишных шпагатах, Клебо легко финишировал пешком. На самом деле, форма норвежца впечатляет. Он и в финале в основном улыбался, буквально за пару толчков улетая от всех соперников. Сейчас Клебо в отменной форме, как минимум в спринте. Если не произойдет форс-мажора, олимпийское золото в этой дисциплине ему можно вешать уже сейчас. Посмотрим, как Клебо будет готов бороться с Большуновым в дистанционных гонках...