Российские лыжники встретят Новый год в отличном настроении. Большунов и Сорина на подиуме «Тур де Ски»

В заключительной гонке 2021-го фанаты лыжных гонок увидели две потрясающие битвы.

Лыжные гонки. «Тур де Ски»

Мужчины. Масс-старт, 15 км

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 32.26,4

2. Александр Большунов (Россия) — отставание 3,4

3. Шюр Рете (Норвегия) — 4,0

4. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 5,6

5. Франческо де Фабиани (Италия) — 23,6...

10. Иван Якимушкин (Россия) — 35,2

11. Денис Спицов (Россия) — 35,3...

18. Андрей Мельниченко (Россия) — 42,0...

23. Алексей Червоткин (Россия) — 52,6...

31. Глеб Ретивых (Россия) — 58,4...

44. Александр Терентьев (Россия) — 1.11,8...

46. Артем Мальцев (Россия) — 1.16,5

Женщины. Масс-старт, 10 км (С)

1. Джессика Диггинс (США) — 21.30,8

2. Фрида Карлссон (Швеция) — отставание 0,5

3. Татьяна Сорина (Россия) — 0,8

4. Эбба Андерссон (Швеция) — 1,2

5. Лотта Венг (Норвегия) — 2,6

6. Катарина Хенниг (Германия) — 3,5

7. Тереза Штадлобер (Австрия) — 4,6

8. Наталья Непряева (Россия) — 8,0

9. Дельфин Клодель (Франция) — 12,1

10. Анна Хьерсти Кальво (Норвегия) — 18,5...

40. Анастасия Рыгалина (Россия) — 1.06,7

42. Екатерина Смирнова (Россия) — 1.22,1...

44. Лилия Васильева (Россия) — 1.24,0

56. Христина Мацокина (Россия) — 1.53,1

61. Яна Кирпиченко (Россия) — 2.28,5

Заключительные гонки года на «Тур де Ски» прошли в совсем не новогодней атмосфере. В Оберстдорфе температура под плюс 15 градусов и крайне мало снега. Ситуацию могли бы исправить азартные немецкие болельщики, но из-за ограничительных мер их на трассе не было. Организаторы, очевидно, недосчитались огромных сумм в виде заработка от проданных пива и глинтвейна.

К концу дня подоспело и традиционное уже ЧП: один из норвежских журналистов сдал положительный тест на ковид. Самое страшное, что с ним вплотную контактировали спортсмены. Сборную Швеции посадили на карантин (и пока непонятно, будут ли шведы участвовать в следующих гонках). А в том же отеле, что шведы и зараженный норвежец, живет... и сборная России. Чего точно нужно пожелать нашим ребятам в Новом году — так это здоровья.

У Большунова сломалось крепление

Александр Большунов о здоровье точно думает тщательно. Саша явно начинает набирать обороты после весенне-летних ЧП и с каждой гонкой выглядит все лучше. Формат конькового масс-старта на 15 км, да еще по подтаявшей мягкой лыжне, точно не создан для Большунова.

Однако Саша тут задавал темп и за несколько километров до финиша сделал решающий рывок. Убежать в одиночку, как и ожидалось, не вышло: слишком короткая дистанция. Но удержаться за Большуновым смогли лишь трое: норвежцы Клебо и Рете и британец Масгрейв, который тоже постоянно живет и тренируется в Норвегии. Уйти в подъем Большунов не сумел, а на спуске Клебо выдал свой фирменный рывок. Похоже, это уже лайфхак для современных лыжников: делать отрыв на спусках порой легче и реальней, чем при беге в гору. В итоге Клебо буквально за несколько шагов удалось сделать приличный отрыв, а Большунов уверенно разобрался с Рете в борьбе за второе место.

Зацени, как Большунов удержал серебро на финише ?



Не дал сопернику обогнать себя ?? pic.twitter.com/t4a6sD8l9X — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) December 31, 2021

После финиша Саша рассказал, что на первом круге у него сломались крепления и это создало неудобство. А еще у нашего лидера сегодня день рождения. И если даже идеального подарка в виде победы не получилось, все равно поводов для оптимизма у Большунова достаточно.

В общем зачете «Тура» он сейчас идет третьим с отставанием от Клебо в 47 секунд. За три гонки до финиша многодневки это вполне отыгрываемый отрыв. Главное, чтобы и дальше форма Саши шла по нарастающей.

Непряева мечтает о подиуме

В женской гонке случилась настоящая драма. По-другому, впрочем, и быть не могло — трасса была настолько ледяной и разбитой, что падения тут были почти гарантированы. Главным для всех стало избежать серьезных травм.

Татьяна Сорина дважды попадала в неприятные ситуации. Сначала сломала палку из-за столкновения с Фридой Карлссон. А потом случилась заминка из-за падения перед ней все той же Фриды. Тем не менее Сорина сумела дотерпеть до финиша в группе лидеров, а затем в острой разборке заехать третьей.

? ?? Сорина взяла 3-е место в масс-старте — смотрим, как это было ? pic.twitter.com/Gwox77kwlS — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) December 31, 2021

Татьяна идеально выбрала финишный коридор и опередила всех, кроме победительницы прошлогоднего «Тура» американки Джессики Диггинс и все той же Фриды Карлссон. В общем зачете многодневки Сорина идет пятой с отставанием в 43 секунды. А вот еще одна россиянка Наталья Непряева занимает высокую третью позицию. Причем проигрывает Диггинс всего лишь 14 секунд. Это отличный расклад, чтобы попытаться зацепиться за подиум или даже помечтать о победе.