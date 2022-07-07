Большунов и Непряева зарабатывали по 100 тысяч долларов призовых за сезон. На Кубке России они будут бегать за идею

Глава ФЛГР Елена Вяльбе говорит, что такой статьи расходов в бюджете нет.

Каждая федерация пытается выкручиваться в отсутствие международных стартов по-своему. Легкоатлеты громко заявляли об аналоге «Бриллиантовой лиги». Получается с переменным успехом. Особенно это касается качества. Но был найдет бюджет даже на призовые: 50 тысяч рублей за победу на этапе, 30 тысяч — за второе место и 20 тысяч за третье. На фоне оригинальной «Бриллиантовой лиги», где за первенство полагается 25 тысяч долларов, — не особо много, но хотя бы что-то.

В большинстве циклических видов нет ничего. Выделяется в этом смысле разве что биатлон. Кандидат в президенты СБР Алексей Нуждов в случае своего избрания обещал абсолютно космические для внутренних стартов суммы: 250 тысяч рублей за золото в одной гонке и награждение топ-15 (40 тысяч за 15-е место). Плюс отдельное поощрение тренеров.

Но вот в самом успешном для России зимнем виде — лыжных гонках — все куда скромнее. На Олимпийских играх в Пекине лыжники гремели. 11 медалей, четыре из которых золотые (включая две бомбические эстафеты), — феноменальный результат. Есть спрос, есть рейтинги, есть супергерои Александр Большунов и Наталья Непряева. А вот со спонсорами — беда. Президент ФЛГР Елена Вяльбе дала понять, что на предстоящем Кубке России призовых не будет. Вообще. И спортсмены будут биться за медали.

Наталья Непряева. Фото Global Look Press

Строго говоря, все они на зарплате. Сборная, регионы, клубы — суммарно набегают очень приличные суммы. Тем не менее лидеры отсутствие призовых точно почувствуют.

Лидеры ощутят разницу

Так на Кубке мира награждается первая двадцатка. Уровень наших лыжников такой, что туда практически регулярно попадает каждый сборник. Победа на КМ — 12,5 тысячи швейцарских франков. 10-е место — 1 тысяча. По нынешнему официальному курсу — 65 тысяч рублей. И это — одна гонка. А их может быть по три в неделю.

Так, в суперуспешный сезон-2020/21 Большунов честно поднял 260 тысяч швейцарских франков. Это под 300 тысяч долларов. В прошедшем сезоне, который из-за проблем со здоровьем получился для Сан Саныча скомканным, он заработал призовыми в районе 100 тысяч долларов (Олимпийские игры мы не считаем). Наталья Непряева, выигравшая Большой хрустальный глобус, — порядка 130 тысяч. И это еще из-за пандемии слетело несколько этапов, на три постолимпийских россиян просто не пустили, а финал вообще отменили.

У остальных цифры поменьше, но топы все равно имели приятный бонус. Сергей Устюгов и Денис Спицов получили около 30 тысяч долларов, чуть меньше — Татьяна Сорина, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин и Александр Терентьев. А, например, Вероника Степанова, отбежавшая за весь сезон в Кубке мира пять гонок (зато включая победную эстафету в Лиллехаммере), — около 5 тысяч долларов.

Найдутся ли спонсоры?

На контрасте FIS только-только объявила, что призовые со следующего сезона будут увеличены на 10 процентов. Мелочь, а приятно. Так, для победителя гонки на Кубке мира бонус разом вырастает на 81 тысячу в пересчете на рубли.

Хочется верить, что к зиме какие-то спонсоры появятся и у российских лыжников. Потому что бегать за идею — это хорошо, но современный мир так устроен, что спортсмены по большей части зарабатывают именно результатами. Это и мотивация, и просто норма. Труд должен оплачиваться.