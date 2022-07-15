Как олимпийский чемпион готовится к новому сезону.

Самая громкая лыжная новость июля — уход олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира и победителя «Тур де Ски» Сергея Устюгова из группы Егора Сорина. Теперь 30-летний спортсмен готовится самостоятельно. Почему? Объясняет сам спортсмен.

— У некоторых ощущение, будто вы уже особо не тренируетесь, — честно сообщил я Устюгову.

— А откуда оно взялось?

— Какой-то устоявшийся стереотип — будто вы слишком своенравный, всегда отталкиваетесь от своего самочувствия, из-за чего и тренеры не горят желанием с вами работать.

— Я на самом деле тренируюсь меньше остальных. И действительно всегда прислушиваюсь к себе. Но это не значит, что я ленюсь, халтурю и ничего не делаю. У меня есть полный план на сбор — и я ему следую. Так было и на прошлом сборе. Выполнил все от и до. Если чувствую, что могу где-то сделать больше — делаю.

При этом я наконец-то научился работать в первой зоне. У нас же часто бывает, что по плану первая, а на подъеме стоит тренер, который начинает подгонять и заводить — и вот ты уже в третьей зоне. А на данном этапе это может быть просто не нужно.

— При этом принцип «бери больше, кидай дальше» работает вообще не всегда. Никакие объемы и темп не дают гарантий результата. Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене не скрывает, что, если прийти к ней на тренировку, все подумают, что это какая-то разминка в детском лагере.

— Так и есть. К каждому организму свой подход. Я со многими тренировался, мне есть с чем сравнивать. Главное правило простое: что бы я сейчас ни делал, зимой бегать мне. Хоть по 50 километров в день буду бегать, хоть на диване лежать — кто об этом вспомнит, если будет результат?

Мы условились с Маркусом Крамером, что в этом сезоне мне нужно будет не просто попасть в призы, а выиграть пару стартов. Я верю, что могу сделать это.

Я не 18-летний пацан, которого нужно подгонять криками

— Насколько хорошо сейчас чувствуете себя физически?

— Намного лучше, чем на первом сборе. Когда только приехал, катался в основном с девчонками. Теперь же могу выдержать полноценную работу с ребятами. Недавно вот вышел на полуторачасовой кросс с группой Юрия Бородавко. При этом сейчас я реально как никогда получаю удовольствие от тренировок. Никто не давит. Егор Сорин вот попытался — в итоге мы поговорили и пришли к мнению, что для нас обоих будет лучше, если я оставлю его группу.

— Можно про этот момент подробнее?

— Мы, наверное, изначально не договорились, как будет проходить наше сотрудничество. В моем видении главным был Маркус, а Егор должен был контролировать. У него же была другая позиция. В итоге где-то стали расходиться. Например, на первом сборе у них была тренировка в девять. Мне в это время было неудобно. Тем более я только вкатывался, у меня по плану было 2,5 часа, а они уже работали по три часа. На фоне таких моментов пошло недопонимание, он дважды сделал мне замечание, а на третий я сказал ему: «Егор, спасибо, но больше готовиться в твоей группе не буду. Вижу, как тебя это напрягает». Он сказал: «Хорошо». И теперь я с регионом.

— Как это выглядит?

— Да точно так же. Я у Егора был в группе, но тренировался по своему плану. Так и теперь. Плюсы сборной — там всегда можно взять биохимию, хорошее медобеспечение. Но готовиться одному — это вызов для меня.

Сергей Устюгов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Можете показать всем, что ваша методика работает.

— Так я уже не раз готовился один и доказывал это. Когда сломал палец на вкатке — и потом вернулся на Кубок мира. Когда переболел коронавирусом. Во время пандемии два сбора провел в своем поселке на равнинном рельефе, потом приехал в команду — и был зимой не хуже остальных. Психологически для меня сейчас все намного легче, чем раньше. Тренера иногда не хватает, но вот сейчас, в Малиновке, вокруг много специалистов, и они всегда готовы подсказать.

— Тренер еще и тот человек, который может заставить сделать что-то через не могу. Для вас это не будет проблемой в каких-то сложных тренировках?

— Но я уже не 18-летний пацан, которого нужно подгонять криками. Прекрасно понимаю, что и для чего я делаю. Мы с Леной договорились, что этот сезон я бегаю в удовольствие, а дальше будем отталкиваться от результата. План на первом сборе выполнил от и до.

Реально кайфую от происходящего: от того, что прогрессирую, что становится легче на тренировках, что уходит вес.

Призовые биатлонистов? Вообще не думаю об этом

— С Крамером часто общаетесь?

— Переписываемся где-то раз в неделю. Но у меня же вся информация в часах. Он всегда может зайти и увидеть, как я тренировался и даже как спал. У него все данные.

— Если бы был вариант присоединиться к Маркусу и тренироваться с итальянцами?

— Это было бы достаточно интересно. В этом заинтересованы и итальянцы, и Маркус, а я готов был поехать туда за свои деньги. Но из-за определенных бюрократических проволочек сделать этого сейчас не получается. Что будет потом — посмотрим.

— Но международного сезона у вас не будет — это уже сейчас понятно.

— Стараюсь найти в этом свои плюсы. Например, буду спокойно стартовать в тех гонках, в которых хочу. И через них набирать форму.

— Много разговоров по поводу разницы призовых на Кубке России у лыжников и биатлонистов. Следите?

— Если бы я пришел в спорт ради зарабатывания денег — это одно. Но мною все время двигали какие-то мечты, цели. Вот даже призовые за Кубок мира — Маркус меня постоянно теребил, чтобы я скидывал банковские реквизиты для перечисления. А я ему говорил: «Да подожди, придет конец сезона, тогда и скину». Поэтому я не скажу, что сейчас переживаю из-за призовых этой зимой. Вообще об этом не думаю. Найдутся спонсоры — отлично. Нет — не трагедия. Тем более наверняка будут коммерческие марафоны. Там вполне неплохие призовые. Посмотрим, каким будет календарь. Пока вообще много непонятного. Вот как будет работать сервис? Лыжи будут мазать сборникам или лучшим? Конкретики сейчас нет. Но я и не забиваю голову. Лена сказала мне: кайфуй. И я делаю это.

Олимпийское золото — что есть, что нет

— Хорошо, что кайфуете от тренировок, а не без тренировок.

— Когда понял, что с Егором не сработались, написал Маркусу: «Может, мне все-таки закончить?» Он ответил, что не стоит и хотя бы этот год отбегать надо. Я с ним согласен.

— Тем более что вы ничего не теряете. Уже выиграли в лыжах все, что только можно.

— Ну еще не все. Но в целом — да, поэтому и решил готовиться один, чтобы никак себя передавливать. К 30 годам я понял, что голова играет очень важную роль. Перенервничаешь — может клинануть по здоровью. Да и когда все время в стрессе — это опустошает. В группе же постоянные междусобойчики, конкуренция. А сейчас я просто получаю удовольствие. И работа дается мне куда легче. Как вы заметили, в принципе, я уже ничего не теряю, если не побегу. И ничего не потеряю, если побегу быстро.

— Недавно в Telegram вы анонсировали новости, от которых все будут в шоке. Не расскажете?

— Да это был просто прикол! Настроение такое было. Решил поинтриговать всех. Зато как сразу ваши коллеги подключились!

— Вы не раз говорили, что все ваши награды, включая те, что с чемпионата мира, валяются в черном пакете из-под кроссовок. Какова судьба золотой олимпийской медали?

— Она в футляре, но тоже где-то в шкафу. Вешать никуда не стал. Стенда пока нет. И еще не знаю, появится ли он.

— Вообще как-то греет осознание, что вы — олимпийский чемпион?

— Знаете, что есть, что нет. Вот бегал, бегал, бегал — и набегал. Я все такой же человек. Да и была эта эстафета давно и неправда.