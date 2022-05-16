Елена Вяльбе: «Давления со стороны FIS мы не чувствуем»

Глава Федерации лыжных гонок России и другие представители нашей страны продолжают работу в международной федерации.

Май — время подводить итоги зимнего сезона. Большие соревнования заканчиваются, тренировочный процесс приостанавливается, а спортсмены готовятся разъехаться по отпускам. Прошедший год был для них тяжелым — мир продолжал страдать от пандемии (по спортивной отрасли болезнь ударила очень чувствительно), у зимников прошла Олимпиада в уникально строгих условиях, а завершили сезон мы прекращением международных контактов с неясными перспективами на будущее. Обсудили позитивное и негативное по итогам 2021/22 года и в лыжных гонках Республики Татарстан. Согласно всероссийским рейтингам, это самый «лыжный» регион страны, что подчеркнул и визит на мероприятие главы ФЛГР Елены Вяльбе.

Лыжные гонки в Татарстане на особом счету

Конгресс-центр «Корстон» в Казани — одно из самых респектабельных мест города. В понедельник здесь прошла отчетная конференция Федерации лыжных гонок Республики Татарстан. Оценила любовь региона к своему виду спорта и президент Всероссийской федерации лыжных гонок. Елена Вяльбе посещает эту встречу уже не первый год, так и сейчас олимпийская чемпионка одной из первых заходила в зал, встречая спешивших журналистов и спортсменов. Представители прессы бежали не только на традиционный для таких случаев пресс-подход, но и для получения заслуженных наград. Среди отмеченных изданий был и «СЭ».

«Острые вопросы задаешь, тонкие. Но правильные, молодец!» — шутя отметил в беседе с корреспондентом «СЭ» президент Федерации лыжных гонок РТ Ильшат Фардиев. Вопросы создает сама повестка дня. Совсем скоро пройдет конгресс Международной федерации лыжных гонок (FIS), и всем хотелось бы услышать там позитивные новости. К тому же определенный повод для оптимизма подоспел откуда не ждали — из Норвегии. Скандинавы с тревогой смотрят на нового главу организации 60-летнего бизнесмена из Швеции Йохана Элиаша. На конгрессе в Милане ему предстоят самые «демократические» выборы из возможных — без альтернативных кандидатов. Но беспокоит норвежцев другое: Элиаш знаком со спонсорами в России, а значит, по логике скандинавов будет стараться вернуть нашу сборную на международную арену. К тому же у шведа режим авторитарной личной власти (по мнению олимпийского чемпиона Вегарда Ульванга), а значит, он и Вяльбе может переизбрать в совет FIS...

В FIS сейчас рабочая обстановка и никакой русофобии

Пока что прямых намеков на то, что опасения Норвегии оправдаются (на радость российской стороны), нет. Вяльбе четко определила, что на данный момент в повестке конгресса вопросы, связанные с участием россиян в стартах под эгидой FIS, отсутствуют. «Пока эта тема нигде не поднималась, — сказала Елена Валерьевна. — Вот буквально на днях, 6 мая, был совет FIS. Эти вопросы не фигурировали нигде, так что трудно говорить что-то конкретное. В повестке дня самого конгресса этого вопроса тоже нет». При этом Елена Валерьевна в совет до сих пор входит, и, по ее словам, общие настроения не только в федерации, но и в целом в сообществе лыжных гонок по всему миру русофобскими не назвать. Контакты остаются, и их можно назвать конструктивными.

«У нас на самом деле очень рабочая обстановка, — отметила Вяльбе. — Как раньше общались, так и общаемся, работаем. Сейчас проходили практически все комитеты, у нас их шесть. Наши представители везде были. Никто никому не задает вопросов, не выражает претензий. Мы между собой общаемся хорошо, на том же уровне, что и ранее. Поэтому давления не чувствуем со стороны FIS или со стороны наших коллег из других федераций». А вопросов напряженных много, в том числе и по планам планомерно развивать политику гендерного равенства. В стратегии с ней идет идея уравнять дистанции. Мужчины бегают 50 километров, так, значит, и женщины должны! По крайней мере в этом уверены лыжницы из Швеции, которых раскритиковала наша олимпийская чемпионка Наталья Непряева.

Вяльбе верит в Олимпиаду в Милане для россиян

Резко против высказалась и Елена Вяльбе. «Я свое мнение по этому поводу уже высказывала, и не раз. То, что предлагают наши коллеги, — это утопия. Если понадобится еще раз где-то это отметить, то я еще раз скажу. Я свою позицию по этому поводу изменять не буду. Так что российская сторона против», — сказала президент ФЛГР. Не забыла она дополнительно отметить и возможные инициативы, которые разрешили бы допуск трансгендеров на соревнования. По крайней мере в женской категории. «Допуск разного рода людей, которые родились изначально мужчинами, но им что-то там приснилось, и они теперь решили, что они женщины, — это неправильно, — считает Вяльбе. — Мы ведь таким образом похороним женский спорт».

Награждением прессы дело не ограничилось. Отметили и лыжников, и их тренеров, и специалистов сервиса. А также руководство федерации, республики и города. В этом году сборная Республики Татарстан в пятый уже раз выиграла общий зачет Кубка России, чемпионат страны и стала первой в рейтинге региональных федераций, составляемом Федерацией лыжных гонок России. Этот рейтинг оценивает не только конкретные результаты в спорте высших достижений, но и развитие детского спорта, инфраструктуры. За это Татарстан Вяльбе отметила отдельным образом. Программа по строительству модульных лыжных баз позволила обеспечить доступ к спорту почти всем уголкам республики, а в столице готовится к открытию большой лыжно-биатлонный комплекс международного класса. Российские соревнования по лыжам уже проходят в РТ, а с его появлением все ждут и условный Кубок мира.