«Что за борьба за права женщин, которую сами женщины не поддерживают?» В сборной России против реформ в лыжах

Тренер нашей национальной команды Егор Сорин поделился мнением об изменениях мужских и женских дистанций, а также поддержал биатлониста Карима Халили в его решении о смене тренера.

Конгресс Международной лыжной федерации (FIS) накануне принял решение уравнять длину мужских и женских дистанций на всех гонках Кубка мира. Теперь мужчины будут соревноваться в скиатлоне на дистанции 20 км, а женщины в марафоне — на 50 км.

Слишком длинные женские гонки неинтересны для зрителей

— Как вы относитесь к уравнению мужских и женских дистанций? — вопрос Сорину.

- Сложно оценить это решение, потому что пока очень много вопросов. Появились какие-то стандартные дистанции для мужчин и женщин, но конкретики мало. Если у женщин увеличивают длину дистанции до мужской, то мы теряем в зрелищности и в конкуренции. Последние два года в женских гонках за медали боролись около десяти спортсменок, это очень круто. А если гонка будет 50 км, то за победу будут бороться единицы и с огромными отрывами. Вряд ли это будет интересно для телезрителей.

— То есть проблема именно в зрелищности, а не в том, что женщина физически не способна пробежать 50 км?

— Конечно. Есть серия коммерческих марафонов Visma Ski Classic, где женщины без проблем столько бегают. Но там дистанция в основном идет по равнине, работать в группе гораздо легче. А если соревноваться по пересеченным трассам, например как была в Китае, там будут сумасшедшие разрывы. На Олимпиаде даже на 30 км между первым и вторым и вторым и третьим местами были очень большие отрывы. По сути, только за третье место была интересная борьба на финише. А что будет, если еще на 20 км увеличить дистанцию?..

— Все говорят о женщинах, но ведь в мужских лыжах тоже революция. Если вместо 30 км теперь будут бегать 20, то все гонки будут выигрывать спринтеры?

— Это тоже негативно скажется на зрелищности. Будут большие пелотоны, а когда идет группа из 30 человек, и все разбираются на последней паре километров, то это тоже не очень интересно смотреть. Это уже пробовали на Кубках мира, когда был масс-старт на 15 км. Мне такой формат не очень нравится. Достаточно включить гонку на последние десять минут, а все, что было до этого, вообще не важно. Потому что разорвать группу на такой короткой гонке очень сложно. Мне кажется, гораздо интересней смотреть 30 или 50 км, когда есть какая-то тактическая борьба.

— А как же права женщин, за которые борется международная федерация?

— Так самое удивительное, что те же самые женщины это не поддерживают. Я уверен, что большинство действующих спортсменок скажут, что лучше все оставить как было. А искать пространство для прогресса и новых форматов лучше в другом. Интересна, например, смешанная эстафета. Жаль, что российские команды не смогли поучаствовать, было бы еще любопытней. Единственное, там я бы все-таки поставил на финишный этап мужчин. Было бы больше конкуренции.

Халили всегда умел брать на себя ответственность

— Как здоровье вашей супруги Татьяны Сориной, которая восстанавливается после операции на плече?

— Период реабилитации проходит по плану, она уже приступила к тренировкам. Не в полную силу, но мы начали работу. Есть определенная проблема, но мы в процессе ее решения.

— Ваш ученик в биатлоне Карим Халили решил готовиться к сезону вместе с Артемом Истоминым и покинул группу Юрия Каминского. Почему так произошло?

— Карим всегда умел брать на себя ответственность. Сейчас он решил, что подготовка именно с Истоминым больше ему подойдет. Причем не в плане комфорта или каких-то личных отношений — у Истомина довольно жесткий план, — а именно в плане результата. В этой группе планируется более индивидуальный подход. Карим считает и видит, что такой вариант ему подойдет больше. Я не вижу в этом никакой проблемы, Халили — абсолютно самостоятельный спортсмен, имеет свое видение. Это спортсмен нового формата, готовый взять на себя ответственность в выборе тренерской группы. Уверен, что это правильно. В лыжах точно так же спортсмен вправе подойти к главному тренеру и высказать свои пожелания, в какой группе он хотел бы готовиться. Только не в стиле, где тебе больше нравится или где будет больше привилегий, а исходя из эффективности подготовки, в какой группе ты будешь работать продуктивней...

— То есть в самом факте, что спортсмены выбирают себе тренера, вы не видите ничего страшного?

— Во всех индивидуальных видах спорта, особенно когда речь идет уже о состоявшихся профессионалах, у спортсмена должна быть возможность иметь свое мнение. У нас не крепостное право, а сборная страны. Я считаю, что мы не должны никому запрещать тренироваться со специалистом, в которого он верит. Тем более если это тоже тренер сборной команды, который работает под руководством старшего тренера. На данный момент Юрий Михайлович Каминский — старший тренер, вполне возможно, что в будущем станет главным. И для меня очень важно, что с его стороны будет какой-то контроль над группой Истомина. Где-то подсказать, направить...

— Вы планируете какие-то совместные сборы с биатлонистами? Например, группы Бородавко и биатлонистки Шашилова сейчас тренируются вместе.

— Календарь сборов и соревнований у нас не совпадает. Если возможность будет, конечно, с удовольствием вместе потренируемся. Но никто ни под кого подстраиваться не будет.