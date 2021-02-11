Новый Большунов унизил нового Клебо. А у наших девушек отобрали золото

На юниорском чемпионате мира Александр Терентьев выиграл спринт в категории U 23 с огромным преимуществом, а Анастасия Фалеева со скандалом была лишена победы.

Юниорский чемпионат мира. Спринт

Мужчины

1. Александр Терентьев (Россия)

2. Арон Рюсстад (Норвегия)

3. Сергей Ардашев (Россия)

4. Лаури Маннила (Финляндия)

5. Денис Филимонов (Россия)

6. Андрей Кузнецов (Россия)

Женщины

1. Лиза Лохманн (Германия)

2. Христина Мацокина (Россия)

3. Луиза Линдстрем (Швеция)

4. Ингрид Гульбраннсен (Норвегия)

5. Тереза Беранова (Чехия)

6. Анастасия Фалеева (Россия) — дисквалифицирована в финале

11. Наталия Мекрюкова (Россия)...

17. Полина Некрасова (Россия)

Российские лыжники завоевали первые награды на чемпионате мира по лыжным гонкам среди юниоров в финском Вуокатти. И одна из этих медалей стала золотой — Александр Терентьев с огромным преимуществом выиграл классический спринт у мужчин в категории U-23, а вот победа Анастасии Фалеевой в итоге была аннулирована. Большой сенсации в успехе Терентьева нет — он давно не на последних ролях в спринтерских гонках взрослого Кубка мира. Но, учитывая условия, в которых проходит чемпионат, события могли развиваться по какому угодно сценарию. И, конечно, инцидент с Фалеевой на финише финального забега — это настоящий несчастный случай.

Мороз — красный нос

Юниорские спринты U-23 изначально планировались на среду, но из-за сильного мороза гонки пришлось отложить на один день. В четверг в Вуокатти все равно было в районе минус 20, и соревнования стали очень напоминать карнавал. Многие лыжники, для того чтобы избежать обморожения, выходили на старт в масках-балаклавах или заклеивали значительную часть лица цветным пластырем. У некоторых получались носы настоящих дед-морозовских расцветок. Выглядело все это очень эффектно, хотя у самих спортсменов времени разглядывать друг друга не было — перед ними лежала тяжелейшая трасса в сложных погодных условиях.

Особенно впечатлял подъем на мужском круге, который местами напоминал легендарный Альпе ди Чермис на «Тур де ски». Лыжник взрослой сборной России и потенциальный участник взрослого чемпионата мира Александр Терентьев выиграл все забеги, в которых участвовал, включая квалификацию. Правда, в полуфинале Терентьев зачем-то решил поиграть с соперниками и заставил болельщиков поволноваться, но, к счастью, на результате это не отразилось. Ну а финальный забег стал настоящим триумфом российских лыж, ведь на старт в нем вышли сразу четыре россиянина, которым противостояли один норвежец и один финн.

В решающем забеге Александр решил не искушать судьбу и на том самом страшном подъеме улетел от соперников как от стоячих. В итоге просвет между лидером и догоняющими перед финишем составлял более 20 метров. При желании Терентьев успевал финишировать даже задом наперед — это грандиозное превосходство для спринта. А между тем норвежец Арон Рюсстад, ставший вторым, — это совсем не мальчик для битья. На недавнем взрослом Кубке Норвегии он стал пятым в спринте, притом что опередили его такие суперзведы как Клебо, Вальнес и Голберг. В общем, если Терентьев продолжит прогрессировать в том же духе, скоро мы получим нового Большунова, но со спринтерским уклоном.

Отобранное золото

Что касается девушек, то у них на финише финального забега развернулась настоящая драма. Нашу страну в финале представляли Анастасия Фалеева и Христина Мацокина — спортсменки, которые тоже уже вовсю выступают на взрослом Кубке мира. Но оторваться от соперниц по ходу дистанции им не удалось, а в финишном створе произошел крайне неприятный инцидент. Фалеева, пытаясь обогнать лидера — Терезу Беранову из Чехии, — зацепила лыжи соперницы. Или Беранова сама запнулась о лыжи Фалеевой. Как бы то ни было, Тереза упала буквально за 15 метров до финиша, а Анастасия устояла на ногах и финишировала первой.

Около получаса Фалеева значилась в предварительных протоколах чемпионкой мира, однако затем жюри все-таки приняло ожидаемое решение. Судьи в спринте почти всегда признают виновным в столкновении лыжника, который атаковал соперника сзади. Увы, золото Анастасия нашей делегации отстоять не удалось. Первое место отдано Лизе Лохманн из Германии, которая финишировала второй. Христина Мацокина переместилась с третьего места на второе, но это слабое утешение. Фалеевой прибавили две минуты к результату — в итоге она стала последней в забеге. Упавшей Берановой победу тоже не вернуть — наверняка чешке из-за всего случившегося сейчас тоже очень плохо.

Завтра на юниорском чемпионате мира состоятся гонки с раздельным стартом свободным стилем. Конечно, если снова не вмешается погода.