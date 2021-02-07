Вторая подножка от финнов. Сухонен свалил Ретивых и лишил Россию финала

Завал в командном спринте. Во всех смыслах.

Лыжные гонки

Ульрисехамн (Швеция)

Кубок мира

Мужчины

Командный спринт

1. Италия-1 (Франческо Де Фабиани, Федерико Пеллегрино) — 18.29,0

2. Швейцария-1 (Йофиан Хедигер, Роман Фургер) — отставание 1,10

3. Швеция-2 (Карл Юхан Вестберг, Юхан Хеггстрем) — 1,61

4. Чехия-1 (Людек Шеллер, Михал Новак) — 1,63

5. Швеция-1 (Маркус Грате, Оскар Свенссон) — 2,04

6. США-1 (Саймон Хэмилтон, Кевин Болджер) — 3,11

Еще не все отошли от разборок Александра Большунова с финном Йоки Мяки, как случился новый российско-финский конфликт. В Ульрисехамне проходил командный спринт. Наша пара в лице Сергея Устюгова и Глеба Ретивых была одним из фаворитов. Но в итоге осталась без финала.

Лучше сейчас, чем на чемпионате мира

Забойщиком выступил Устюгов и он был хорош. А вот Ретивых на своем последнем этапе принял, как позже выяснится, фатальное решение — откатиться в середину пелотона. Глеб уверен в своем финише и наверняка бы накатил так, что в финал наша команда прошла с запасом. Постфактум ясно, что так делать не стоило и лучше было бы держаться в «голове», но задним умом все всегда понимают как надо. А Ретивых, после субботнего серебра в индивидуальном спринте, не сомневался в своем рывке и, наверное, хотел сэкономить сил на финал. Зачем раскрывать все карты в полуфинале? Если бы сработало, мы бы только восхитились его хладнокровием.

Но по факту получили завал. Финн Вернери Сухонен снес нашего спортсмена. Правда, и сам свалился, но кому от этого легче? Правильно после финиша сказал Устюгов: лучше сейчас, чем на чемпионате мира. Это урок. Точнее, повторение многократно пройденного материала. И перед Оберстдорфов напоминание о том, что в полуфинале играться ни в коем случае нельзя, очень кстати.

Нужно делать правильные выводы

Жалко только, что мы так и не увидели эту нашу пару в финале. Потому что посмотреть на Сергея и Глеба в деле было бы очень интересно. Очевидно, что на чемпионате мира командный спринт побежит Большунов. А вот кто составим ему пару — Устюгов или Ретивых — непонятно. Скорее всего, все решится по итогам личного спринта в Германии, но и сегодняшний финал мог бы дать пищу для размышлений.

Вместо этого мы получили новый виток российско-финского конфликта. Ретивых после рвал и метал в эфире «Матча».

— У нас любовь с финской командой, получается, — усмехнулся Глеб. — Обидно очень. Столько лет мечтали с Сергеем сбегать вместе и спустя 10 лет бежим. Я не знаю, как бегать без головы. Иду в ближнем радиусе, справа от меня только билборд, слева — финн. Зачем нагло меня срезать? Финн хочет куда-то еще прыгать, куда-то специально на меня. Я ничего не мог сделать, потому что впереди шел человек. А у Сухонена была возможность идти по своей траектории. Что он хотел этим сделать?

Эмоции спортсмена понятны. И теперь мы вправе ждать извинения от финской сборной. Понятно, что Вернери делал это все не специально, но чисто по-человечески признать свою ошибку было бы правильно. А вот писать ему в Instagram всякие гадости, как это уже делают некоторые российские болельщики, дико.

Ретивых же нужно делать правильные выводы. Можно злиться на финна и считать себя жертвой обстоятельств, но что толку от этой правоты, если она не дает места в финале?