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Российскую лыжницу Фалееву лишили золота юниорского чемпионата мира

17:25
Российскую лыжницу Фалееву лишили золота юниорского чемпионата мира. Фото flgr.ru
Российскую лыжницу Фалееву лишили золота юниорского чемпионата мира. Фото flgr.ru

Российскую лыжницу Анастасию Фалееву лишили золота, которое она сегодня, 11 февраля, завоевала в спринте классическим стилем на молодежном чемпионате мира в Вуокатти (Финляндия).

Победу отменили из-за того, что на финише россиянка задела лыжу лидировавшей чешки Терезы Берановой, из-за чего та упала и пришла последней. Таким образом, к результату Фалеевой добавили две минуты, россиянка опустилась на последнее место. Золотую медаль получила немка Лиза Лохманн. На втором месте — россиянка Христина Мацокина.

Чемпионат мира в Финляндии завершится 14 февраля. Соревнования будут проведены среди юниоров и молодежи до 23 лет.

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