Российскую лыжницу Фалееву лишили золота юниорского чемпионата мира

Российскую лыжницу Анастасию Фалееву лишили золота, которое она сегодня, 11 февраля, завоевала в спринте классическим стилем на молодежном чемпионате мира в Вуокатти (Финляндия).

Победу отменили из-за того, что на финише россиянка задела лыжу лидировавшей чешки Терезы Берановой, из-за чего та упала и пришла последней. Таким образом, к результату Фалеевой добавили две минуты, россиянка опустилась на последнее место. Золотую медаль получила немка Лиза Лохманн. На втором месте — россиянка Христина Мацокина.

Чемпионат мира в Финляндии завершится 14 февраля. Соревнования будут проведены среди юниоров и молодежи до 23 лет.