Российскую лыжницу Фалееву лишили золота юниорского чемпионата мира
17:25
Российскую лыжницу Анастасию Фалееву лишили золота, которое она сегодня, 11 февраля, завоевала в спринте классическим стилем на молодежном чемпионате мира в Вуокатти (Финляндия).
Победу отменили из-за того, что на финише россиянка задела лыжу лидировавшей чешки Терезы Берановой, из-за чего та упала и пришла последней. Таким образом, к результату Фалеевой добавили две минуты, россиянка опустилась на последнее место. Золотую медаль получила немка Лиза Лохманн. На втором месте — россиянка Христина Мацокина.
Чемпионат мира в Финляндии завершится 14 февраля. Соревнования будут проведены среди юниоров и молодежи до 23 лет.
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