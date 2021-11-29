Клебо и норвежцы из-за мороза пропустили гонку Кубка мира. Почему им сходят с рук плевки в международные лыжи?

Соревнования в финской Руке — еще одно свидетельство особенного положения Норвегии в лыжном бомонде.

В Финляндии закончился первый этап Кубка мира по лыжам, и он удался в жанре сенсаций и фантасмагорий. Йоханнес Клебо проиграл спринт Александру Терентьеву, Тереза Йохауг проиграла «разделку» Фриде Карлссон, а воскресное преследование превратилось в преследование здравого смысла, и не совсем удачное. Норвежские мужчины во главе с Клебо бойкотировали гонку из-за... мороза.

Другие скандинавы бежали

FIS довольно долгое время шло на поводу у норвежского лобби — что абсолютно объяснимо, учитывая важность рынка. Но если потомки викингов так относятся к FIS — не пора ли функционерам в ответ на нытье норвежцев впаять штрафчик? В футболе, если одна из команд не захочет выйти на поле, а делегат и судья говорят, что игра должна состояться, — клуб получит «технарь». В циклических видах спорта технических поражений не бывает, но все же задумаемся — можно ли было норвежцам так поступать и насколько возможно к этому относиться толерантно?

Итак, в финской Руке на момент гонки, судя по архивам погоды, было минус 19. Даже если мы для красоты назовем это 20-градусным морозом, не сказать, что это какая-то аномалия, особенно для российских соревнований. Говорят, у норвежцев другой менталитет — они кайфуют от спорта и не собираются убиваться на предварительном старте.

Совершенно не хочу играть в ура-патриота с аргументами про генерала Мороза — достаточно бросить взгляд в финишный протокол. 15-километровку бежали не одни россияне, подгоняемые штабом во главе с Еленой Вяльбе и Александром Бородавко. С ними бежали, пусть и похуже, шведы, чехи, армянин Микаэль Микаелян, ирландец Мэлоуни... Разве что венесуэльцев не хватало. У них какой-то другой менталитет? Наверное, армяне просто более стойки к морозам — в Ереване того и гляди локдаун введут из-за ледникового периода. Нет, не того, где выступают Медведева и Милохин.



На этом фоне удивительнее всего решение финна Ийво Нисканена, который после победы дома в классической разделке тоже испугался своих же морозов. «Считаю, я принял разумное решение. Я не хотел бы страдать в феврале, если бы сегодня утром после пробуждения мои легкие затрещали. Извинения зрителям», — написал олимпийский чемпион в Instagram. Впрочем, понятно — для популяризации лыж в Финляндии сейчас уже все бесполезно.

Придумайте им наноперчатки! Главное — что все в равных условиях

Более того — другой менталитет оказался у норвежских девушек. Тереза Йохауг и Хейди Венг плюнули и решили не кайфовать от жизни. А вышли и побились за медали. В конце концов, лыжи — это просто работа. Такая же работа, как в шахте или закусочной, просто публичная. Вот и представьте, что шахтер скажет начальству, что не хочет работать в неких условиях. А ведь они куда более опасны, как, к нашему бессильному сожалению, показывает практика. Там такой бойкот был бы куда логичнее.

Коллега Наталья Марьянчик, которая знает про лыжи лучше меня, потому что имела опыт выступлений на стартах повыше школьных, говорит — мол, попробуй сам, как пальцы мерзнут. Ну, во-первых, пальцы мерзнут у всех примерно одинаково. Пусть FIS раздаст меховые рукавицы, краги перед стартом — о прогнозе известно за неделю до начала. Главное — чтобы все были в равных условиях. В «Формуле-1» для дождя придумали особый комплект резины. Здесь пусть будут прорывные наноперчатки.

И ведь самое главное — мы живем в период глобального потепления. Просто посчитайте, сколько за последние годы отменили этапов Кубка мира по фристайлу, сноуборду, горным лыжам, биатлона из-за дождя, отсутствия снега и тому подобных причин. Сейчас любой мороз — на вес золота. В плюс 19 соревноваться будет гораздо сложнее.

Расскажите эту историю про норвежцев русским хоккеистам с мячом, и они рассмеются вам прямо в замерзшее лицо. Температурный рекорд чемпионатов России — минус 41. В начале 2000-х в такую погоду еще и собиралось несколько тысяч зрителей, чтобы обложиться канистрами с горячительным и смотреть на своих любимцев. Тогда были другие времена, да. Хорошо, есть пример посвежее — вот вам матч 2017 года в Архангельске в минус 40. Фото капитана хозяев скорее похоже на доказательство существования йети.

FIS теряет из-за поведения норвежцев

Раньше храбрые викинги боялись коронавируса и не приезжали на половину этапов Кубка мира, торпедируя этот турнир. Критиковали их не только русские, но и Федерико Пеллегрино и другие. Потом были гениальные заголовки «Клебо перестал страдать бессоницей из-за обнаружения коронавируса в команде». Теперь вот норвежцев не особо узнаешь с заклеенными антиморозными пластырями лицами.

А теперь добавим немного моделирования и подумаем, что произойдет, если такая ситуация будет на Олимпиаде. Или каком-нибудь чемпионате мира. Температура ровно на грани 20 градусов, норвежцы призывают отменить гонку. Все остальные готовы бежать. При любом решении — мощный скандал. Чью сторону выберет федерация?

Пока еще похоже, что норвежскую. Но если лидеры мировых лыж продолжат злоупотреблять своим положением и ипохондрией — спорту это точно не поможет. Даже если мы согласимся, что безопасность превыше всего.