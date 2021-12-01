Клебо поругался с собственной федерацией. Чем это грозит самому успешному лыжнику мира?

Лидер норвежской сборной не собирается выполнять коммерческий контракт своей сборной и рискует оказаться за бортом Кубка мира.

Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо неожиданно вывел в острую фазу свой давно тлеющий конфликт с Лыжным союзом Норвегии. Накануне домашнего этапа Кубка мира в Лиллехаммере самый звездный лыжник современности заявил, что не собирается наносить на форму логотип стриминговой платформы Viaplay, которая одновременно является спонсором сборной и владеет правами на телетрансляции Кубка мира. По мнению Клебо, сосредоточение в одних руках коммерческих рычагов и функций СМИ — это недопустимый конфликт интересов. Впрочем, такая внезапная забота о чистоте медийного бизнеса в олимпийский сезон со стороны Йоханнеса выглядит крайне подозрительно.

«Займемся интенсивными тренировками»

Спонсорские конфликты Норвежского лыжного союза и ведущих лыжников — давняя больная тема. Не в последнюю очередь из-за этого в свое время завершил свою карьеру 13-кратный чемпион мира Петтер Нортуг. Но в этом случае все было прозрачно — менеджеры Нортуга хотели сами зарабатывать на его звездном имени и заключили рекламный контракт с прямым конкурентами фирмы, которая спонсировала федерацию. Никаких новостей о том, что Клебо сейчас перекупил какой-то другой телевещатель, пока нет. Понятно, что в целом Йоханнес, зарабатывающий около 300 тысяч долларов за сезон, не слишком доволен распределением спонсорских доходов. Но ругаться с федерацией из-за денег накануне Олимпиады — это как-то слишком.

Как бы то ни было, перед Лыжным союзом Норвегии сейчас стоит неприятная дилемма: либо срочно убирать Клебо из команды и провоцировать большой скандал, либо как-то договариваться со строптивой звездой. Сам Йоханнес заявил, что готов к любому развитию событий. «Может случиться, что вместо выступления в Лиллехаммере я возьму дедушку и мы поедем домой в Шейкампен, где займемся интенсивными тренировками. Если дело пойдет так, мне придется разбираться с федерацией», — отметил трехкратный олимпийский чемпион. При этом отец и менеджер 25-летнего лыжника Хакон Клебо подчеркнул, что в олимпийский сезон его сын хотел бы одного — быстро бегать на лыжах и не ввязываться ни в какие разборки.

Сколько можно капризничать?

Какие возможны варианты развития событий? С одной стороны, у Норвегии и без Клебо очень сильная команда, и теоретически эта скандинавская сборная может обойтись и без Йоханнеса. Во всяком случае, на Кубке мира. На Игры-2022 контракт с Viaplay не распространяется, а отобраться на Олимпиаду знаменитый спринтер сможет и через внутренние старты. В прошлом году Клебо из-за своей ковидофобии пропустил множество гонок, и это никак не повлияло ни на популярность лыж в Норвегии и во всем мире, ни на форму самого Йоханнеса. На главном старте года — ЧМ в Оберстдорфе — он был в полном порядке.

Да, перед Олимпиадой в Пекине Клебо не помешает соревновательная практика. На первом этапе Кубка мира в Руке он проиграл даже в спринте (Йоханнеса опередил юный россиянин Александр Терентьев). Но чисто теоретически такой опытный спортсмен, как Клебо, может подготовиться к Играм самостоятельно или через небольшие старты, где его не будут заставлять рекламировать Viaplay (это место на форме Йоханнеса сейчас занимает логотип его личного спонсора — сети заправок Uno-X). Поэтому дилемма такая: либо федерация предлагает Клебо какие-то особые условия (например, разрешает не рекламировать Viaplay или что-то доплачивает лыжнику за сговорчивость), либо сборная живет до Олимпиады без самого успешного своего гонщика.

Норвежский лыжный союз уже заявил, что не собирается решать данный вопрос публично и все переговоры со штабом Клебо пока будут засекречены. Если норвежская звезда окажется вне сборной, болельщики лишатся возможности наблюдать его знаменитое противостояние с Александром Большуновым, которое обострилось после их столкновения на финише марафона на ЧМ-2021. Но интерес вызывает битва россиянина не только с Йоханнесом, но и с любым другим известным норвежцем. Так что, затевая нынешний конфликт с очень мутными претензиями, Клебо в первую очередь вредит сам себе. Многим уже надоели его постоянные капризы и странности. Даже для звезды такого уровня их становится слишком много.