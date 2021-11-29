Норвежские СМИ поддержали решение мужской сборной пропустить гонку преследования на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам.

Гонка преследования на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке прошла без участия норвежских спортсменов. Незадолго до старта вся мужская сборная Норвегии снялась со соревнований из-за сложных погодных условий.

Adressa . no : «У россиян просто не осталось соперников»

Российские лыжники доминировали на трассе во время гонки преследования на первом этапе Кубка мира в Руке. После того как норвежская сборная снялась со старта, на трассу не вышли лидеры норвежской команды, у россиян просто не осталось соперников: Александр Большунов выиграл гонку, Сергей Устюгов стал вторым, Артем Мальцев занял третье место. Лучшим из представителей другой страны стал чех Михал Новак, который пришел к финишу пятым.

Норвежские же лыжники отказались выходить на старт за полчаса до гонки. Весь первый этап сопровождали разные накладки, но такой проблемы никто не ожидал.

Nettavisen : «Окончательное решение оставалось именно за спортсменами»

Норвежские спортсмены вышли на разминку, но приняли решение не участвовать в гонке из-за низкой температуры. Причем окончательное решение оставалось именно за самими спортсменами, а не за федерацией. Без сборной Норвегии гонка потеряла свою яркость. У россиян просто не осталось конкурентов, так что весь забег прошел при полном их доминировании.

Норвежец Йоханнес Клебо. Фото AFP

Aftenpoten : «Клебо: «Не вижу смысла рисковать здоровьем»

C утра температура на градусниках опускалась до -24 градусов. По правилам FIS гонку можно отменять при -20. Официальные лица долго изучали ситуацию, но все же решили не переносить старт мужской гонки преследования.

Хотя женский пасьют все же был перенесен. А именно — время его старта.

Пока техническая комиссия принимала решение, мужская сборная Норвегия сделала свой шаг: спортсмены снялись с соревнований. Так что гонка прошла без одних фаворитов.

«Думаю, мы приняли правильное решение. Это важный сезон. Так что я не вижу смысла рисковать здоровьем на старте», — объяснил свой поступок лидер норвежской сборной Йоханнес Клебо.

NRK : «Международная федерация лыжного спорта была недовольна решением норвежской стороны »

Александр Большунов выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Руке. Вторым стал Сергей Устюгов, а представители России заняли первые четыре места в гонке. Такое доминирование стало возможным после того, как все норвежские лыжники отказались выйти на старт.

Международная федерация лыжного спорта была недовольна таким решением норвежской стороны. Но была вынуждена все же его принять.

Согласно правилам FIS, если температура на улице не превышает -20 градусов, спортсмен вправе отказаться от выхода на старт. Именно поэтому мужская сборная Норвегии в полном составе не вышла на гонку. Тренерский штаб справедливо рассудил, что в олимпийский сезон не стоит рисковать здоровьем спортсменов. В конце концов, не только норвежцы жаловались на холод во время этапа в Финляндии.

Так что нужно было принимать решение. Пусть кому-то оно могло и не понравиться.

TV 2 : «Нортуг: «Русские чуть лучше подготовлены к таким условиям»

Знаменитый норвежский лыжник Петтер Нортуг заявил, что понимает решение норвежских лыжников не выйти на старт гонки преследования. Однако он отметил, что сам бы принял участие в гонке.

«Надо понимать, что это только старт Кубка мира. А сейчас вся подготовка направлена на Олимпиаду. Так что это было оправданное решение.

Если говорить за себя, то я бы вышел на старт. Я всегда нормально переносил такой холод. Но могу говорить только за себя. Так что понимаю решение других спортсменов.

Почему русские вышли? Наверное, они чуть лучше подготовлены к таким условиям. Да и тренировались там уже раньше. Но смешно говорить о том, что россияне в чем-то «крепче», чем норвежцы».

Dagbladet: «Стоит поддержать это решение»

Старший врач сборной Норвегии Ойстен Андерсен поддержал решение спортсменов пропустить гонку преследования в Руке.

«У нас есть более важная цель — Олимпийские игры. Нет никакого смысла стартовать в такой мороз. Тем более сейчас. Только первый этап...» — отметил специалист.

Стоит поддержать это решение. Здоровье спортсмена важнее одного старта.