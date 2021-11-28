Большунов победил в гонке на выживание. Норвежцы из-за мороза отказались выходить на старт
Рука (Финляндия). Кубок мира
Мужчины. Гонка преследования, 15 км (С)
1. Александр Большунов (Россия) — 35.23,7
2. Сергей Устюгов (Россия) — отставание 0,5
3. Артем Мальцев (Россия) — 0,7
4. Иван Якимушкин (Россия) — 5,3...
6. Илья Семиков (Россия) — 12,7...
8. Алексей Червоткин (Россия) — 50,6
Женщины. Гонка преследования, 10 км (С)
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 25.56,0
2. Фрида Карлссон (Швеция) — отставание 7,8
3. Хейди Венг (Норвегия) — 37,9
4. Криста Пармакоски (Финляндия) — 38,3
5. Рози Бреннан (США) — 38,4
6. Эбба Андерссон (Швеция) — 41,1...
12. Наталья Непряева (Россия) — 1.26,1...
17. Лилия Васильева (Россия) — 2.09,4...
24. Мария Истомина (Россия) — 2.46,1
25. Анастасия Рыгалина (Россия) — 2.47,8...
27. Яна Кирпиченко (Россия) — 3.58,9
Воскресная гонка преследования была на грани срыва. На севере Финляндии редкие для этого времени года холода — утром было порядка 23 градусов. А все, что ниже 20, — запрет соревнований. Регламент. Опасно для здоровья.
У нас тут не шахматы
Вот все и сидели ждали у снега погоды. Женский старт отложили. Потом еще раз. Но во второй половине дня столбик термометра все-таки заполз на допустимые рубежи. Организаторы тут же зажгли всем зеленый свет. Вот только на трассе было по-прежнему холодно. И если наша сборная в полном составе начала готовиться к выходу на старт, норвежцы созвали совещание. Через несколько минут стало понятно почему: главная лыжная страна мира отказалась стартовать из-за угрозы для легких и во избежание возможного обморожения.
Их примеру последовал еще десяток спортсменов во главе с победителем субботней разделки Ииво Нисканненом и четырехкратным олимпийским чемпионом Дарио Колоньей.
Не сказать, что такой поворот стал шоком. Норвежцы, боясь коронавируса, пропустили половину прошлого сезона. У них отличное от нашего отношение к спорту. Если вдруг видят какие-то риски — просто снимаются. Здоровье дороже.
Позицию российской команды к морозам перед гонкой озвучила Елена Вяльбе. «У нас тут не шахматы», — отрезала президент федерации. Уверен, сомнений в том, выходить ли на гонку, не было ни у одного из наших лыжников. Александр Большунов одержим желанием побеждать, остальные рубятся за места в олимпийской сборной, которых на всех не хватит.
Как быть с олимпийскими квотами?
Началось воскресное преследование весело. Когда спортсмены выстроились на старт, выяснилось, что замерзло табло. Несколько минут все стояли и стучали зубами. Видя это, организаторы дали отбой — все побежали накидывать куртки. Но в тот же самый момент табло заработало. Всех в спешке погнали обратно. В результате Большунов впрыгивал в лыжи прямо со стартовым сигналом, а с палками разбирался уже на дистанции.
Из-за массовых снятий уже перед гонкой стало понятно, что разбирать призовые места будут парни из российской сборной. Первая пятерка — Большунов, Устюгов, Якимушкин, Червоткин и Семиков — шла в комфортном темпе, что позволило к середине дистанции настичь их мини-группе во главе с Мальцевым. Артем, к слову, отыграл целую минуту!
Больше того, в итоге он сумел запрыгнуть на подиум. Вслед за Устюговым и Большуновым, одержавшим 28-ю личную победу в Кубке мира. Это, к слову, рекорд для наших лыжников. Подиум получился чисто российским. Но чувства остались смешанные. С одной стороны, видеть такое всегда приятно. С другой, все понимают: главные соперники не бежали.
Возникли и бюрократические вопросы. В пятницу роскошную победу в спринте одержал Терентьев. После такой победы Александр гарантировал себе место в олимпийской сборной. В субботу по итогам классики на 15 км на пьедестале оказались Червоткин и Большунов. Алексей забронировал себе квоту в Пекин-2022, а у Александра она была априори.
Формально критерии выполнили Устюгов с Мальцевым — они в тройке. А личное призовое место на Кубке мира, как известно, дает олимпийские гарантии. Но тут ведь особый случай. Как быть?
От Елены Вяльбе комментариев на этот счет пока нет.
Что с девушками?
Интересно, что если мужская сборная Норвегии бойкотировала воскресные старты в полном составе, то в женской Йохауг и Венг пошли против течения. Вопреки всему, они все-таки решили бежать. И явно не пожалели. Тереза взяла реванш у Фриды Карлссон за обидное поражение в субботу и впервые в сезоне финишировала первой. Хейди — третья.
А вот за результаты нашей женской сборной пока тревожно. В спринте никто не добрался до финала, в классической разделке Сорина и Ступак заняли восьмое и девятое места. А в воскресном преследовании лучшей стала Непряева — она 12-я. Татьяна и Юлия — сошли.
Понятно, что это только начало сезона и все может сильно измениться в лучшую сторону. Но на фоне мужской команды женская пока выглядит очень скромно.
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