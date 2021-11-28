Большунов победил в гонке на выживание. Норвежцы из-за мороза отказались выходить на старт

Удивительная развязка старта Кубка мира.

Рука (Финляндия). Кубок мира

Мужчины. Гонка преследования, 15 км (С)

1. Александр Большунов (Россия) — 35.23,7

2. Сергей Устюгов (Россия) — отставание 0,5

3. Артем Мальцев (Россия) — 0,7

4. Иван Якимушкин (Россия) — 5,3...

6. Илья Семиков (Россия) — 12,7...

8. Алексей Червоткин (Россия) — 50,6



Женщины. Гонка преследования, 10 км (С)

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 25.56,0

2. Фрида Карлссон (Швеция) — отставание 7,8

3. Хейди Венг (Норвегия) — 37,9

4. Криста Пармакоски (Финляндия) — 38,3

5. Рози Бреннан (США) — 38,4

6. Эбба Андерссон (Швеция) — 41,1...

12. Наталья Непряева (Россия) — 1.26,1...

17. Лилия Васильева (Россия) — 2.09,4...

24. Мария Истомина (Россия) — 2.46,1

25. Анастасия Рыгалина (Россия) — 2.47,8...

27. Яна Кирпиченко (Россия) — 3.58,9

Воскресная гонка преследования была на грани срыва. На севере Финляндии редкие для этого времени года холода — утром было порядка 23 градусов. А все, что ниже 20, — запрет соревнований. Регламент. Опасно для здоровья.

У нас тут не шахматы

Вот все и сидели ждали у снега погоды. Женский старт отложили. Потом еще раз. Но во второй половине дня столбик термометра все-таки заполз на допустимые рубежи. Организаторы тут же зажгли всем зеленый свет. Вот только на трассе было по-прежнему холодно. И если наша сборная в полном составе начала готовиться к выходу на старт, норвежцы созвали совещание. Через несколько минут стало понятно почему: главная лыжная страна мира отказалась стартовать из-за угрозы для легких и во избежание возможного обморожения.

Их примеру последовал еще десяток спортсменов во главе с победителем субботней разделки Ииво Нисканненом и четырехкратным олимпийским чемпионом Дарио Колоньей.

Не сказать, что такой поворот стал шоком. Норвежцы, боясь коронавируса, пропустили половину прошлого сезона. У них отличное от нашего отношение к спорту. Если вдруг видят какие-то риски — просто снимаются. Здоровье дороже.

Позицию российской команды к морозам перед гонкой озвучила Елена Вяльбе. «У нас тут не шахматы», — отрезала президент федерации. Уверен, сомнений в том, выходить ли на гонку, не было ни у одного из наших лыжников. Александр Большунов одержим желанием побеждать, остальные рубятся за места в олимпийской сборной, которых на всех не хватит.

Как быть с олимпийскими квотами?

Началось воскресное преследование весело. Когда спортсмены выстроились на старт, выяснилось, что замерзло табло. Несколько минут все стояли и стучали зубами. Видя это, организаторы дали отбой — все побежали накидывать куртки. Но в тот же самый момент табло заработало. Всех в спешке погнали обратно. В результате Большунов впрыгивал в лыжи прямо со стартовым сигналом, а с палками разбирался уже на дистанции.

Из-за массовых снятий уже перед гонкой стало понятно, что разбирать призовые места будут парни из российской сборной. Первая пятерка — Большунов, Устюгов, Якимушкин, Червоткин и Семиков — шла в комфортном темпе, что позволило к середине дистанции настичь их мини-группе во главе с Мальцевым. Артем, к слову, отыграл целую минуту!

Больше того, в итоге он сумел запрыгнуть на подиум. Вслед за Устюговым и Большуновым, одержавшим 28-ю личную победу в Кубке мира. Это, к слову, рекорд для наших лыжников. Подиум получился чисто российским. Но чувства остались смешанные. С одной стороны, видеть такое всегда приятно. С другой, все понимают: главные соперники не бежали.

Возникли и бюрократические вопросы. В пятницу роскошную победу в спринте одержал Терентьев. После такой победы Александр гарантировал себе место в олимпийской сборной. В субботу по итогам классики на 15 км на пьедестале оказались Червоткин и Большунов. Алексей забронировал себе квоту в Пекин-2022, а у Александра она была априори.

Формально критерии выполнили Устюгов с Мальцевым — они в тройке. А личное призовое место на Кубке мира, как известно, дает олимпийские гарантии. Но тут ведь особый случай. Как быть?

От Елены Вяльбе комментариев на этот счет пока нет.

Что с девушками?

Интересно, что если мужская сборная Норвегии бойкотировала воскресные старты в полном составе, то в женской Йохауг и Венг пошли против течения. Вопреки всему, они все-таки решили бежать. И явно не пожалели. Тереза взяла реванш у Фриды Карлссон за обидное поражение в субботу и впервые в сезоне финишировала первой. Хейди — третья.

А вот за результаты нашей женской сборной пока тревожно. В спринте никто не добрался до финала, в классической разделке Сорина и Ступак заняли восьмое и девятое места. А в воскресном преследовании лучшей стала Непряева — она 12-я. Татьяна и Юлия — сошли.

Понятно, что это только начало сезона и все может сильно измениться в лучшую сторону. Но на фоне мужской команды женская пока выглядит очень скромно.