«Пусть норвежцы соревнуются в своем чемпионате астматиков». Заявление самой опытной лыжницы России

Интервью 42-летней Ольги Рочевой, которая объявила о завершении карьеры.

В Тюмени полным ходом идет чемпионат России по лыжным гонкам. Сегодня на нем произошло сразу несколько событий: снятие с разделки Александра Большунова, который, судя по всему, ездил в Москву на съемки Comedy Club, новая перепалка лыжников и Елены Вяльбе с Дмитрием Губерниевым, а также женская гонка, по итогам которой объявила об уходе одна из самых колоритных участниц чемпионата — многоопытная Татьяна Рочева.

Фамилия для российских лыж знаковая, несколько лет назад много говорили о настоящем клане Рочевых. Одна из дочерей Ольги — Юлия — также занимается лыжами и уже пробивается на всероссийские соревнования. Ольга участвовала в Олимпиаде-2006, а первые медали на первенстве России выигрывала еще в 1994 году, 27 лет назад. И вот теперь этой истории приходит конец.

Ольга Рочева на «Тур де ски» 2010 года. Фото Wikimedia Commons

В разговоре с корреспондентом «СЭ» главный ветеран наших лыж высказалась о своем 60-м месте в разделке и тяжелых последствиях коронавируса, секрете успеха норвежцев и российских тюрьмах.

Мне очень повезло, что я не сталкивалась с работой российских тюрем

— Ольга, вы самая возрастная участница этого чемпионата. Какая мотивация выходить на старт в 42 года?

— Раньше у меня была мотивация выступать за службу, за ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний. — Прим. «СЭ»), получать трудовой стаж. Но в этом сезоне работа со ФСИН заканчивается, я выхожу на пенсию. При этом лыжи мне не надоели, я хотела бежать. А тут в начале февраля переболела коронавирусом. Организм просто перестал работать. Жива, и слава богу. В ноябре я еще рассчитывала побороться на чемпионате за двадцатку, но сегодня организм не позволил мне этого сделать.

— Несмотря на болезнь, вы приехали.

— Приехала, потому что должна была. Но самочувствия не было, и это очень расстраивает. Я лет десять уже не тренировалась в нормальном режиме, только время от времени. Короче, вышла домохозяйка на лыжах прокатиться. Но для меня сейчас круто уже пробежать. Участие — уже победа. У меня все-таки четверо детей, уже есть другие дела, пусть выступает молодежь.

— Еще увидим вас в Тюмени?

— На этом чемпионате гонки еще пробегу, но думаю, это заключительный для меня чемпионат России. Мои большие победы начались с золота зимних Европейских игр в Андорре, это был 1995 год. 30-летняя карьера — это очень престижно, лыжи прошли через всю мою жизнь, все дети на лыжах катаются, семья спортивная. Мне важно, что я дала детям своим примером какой-то толчок, они видят во мне ориентир. Может, потом на чемпионаты с детьми приеду, поддержать семейные традиции. Тюмень мне очень нравится, здесь прекрасная трасса, правильно, что здесь пройдет финал Кубка мира. Такие трассы в Европе мало где увидишь, я много где побывала, мне есть с чем сравнивать.

— Пять лет назад вы говорили, что единственный ваш доход — 15 тысяч рублей из-за декрета. А как вы сейчас справляетесь и соревнуетесь?

— В прошлый чемпионат вообще было интересно, я родила дочку и нигде не была устроена. Потом неожиданно выиграла несколько стартов подряд, но не было допуска на Кубок России. Елена Валерьевна Вяльбе сделала возможным, что мне начислят очки, и я в итоге приехала и выиграла. Но по сравнению с моим нынешним самочувствием это небо и земля. А по поводу средств — я долгое время служу во ФСИН, до сих пор. Выступала на их соревнованиях. Но после скорого ухода такого стимула заниматься спортом уже не будет.

— ФСИН — это вы прямо ходите по рабочим дням в тюрьму?

— На самом деле это скорее поддержка спортсменам. Многие числятся в Российской армии или МВД, потому что мы уходим — и уходим в никуда в принципе. Могут иногда в качестве замены вызвать что-то сделать. Мне не доводилось. У других было.

— И как впечатления? В последнее время много вопросов поднимается по содержанию в тюрьмах людей.

— Как-то раз пришла отпускные получать и подписывать бумаги. У меня от этого стука и лязга железных аж сердце заколотилось! А люди ходят туда на работу каждый день. Мне очень повезло, что я участвовала в соревнованиях, спортом занималась, не сталкивалась с этим. Там психику надо в каком-то смысле отключить.

Ольга Рочева — победительница «Красногорской лыжни» 2016 года. Фото Федерация лыжних гонок России

Сорина будет обыгрывать Йохауг

— Сейчас в России самый высокий пик популярности лыж за всю вашу карьеру?

— Да, я очень рада за нашу молодую команду, за Елену Валерьевну. Сняли недавно очень патриотичный фильм «Белый снег», вместе с детьми ходили, нам понравилось. Здорово, я вижу, что молодежь к чему-то стремится. Та же Татьяна Сорина вообще суперлыжница, пожелала ей всегда такой же уверенности, как сегодня. Думаю, что все у нее еще будет, Таня перспективная.

— Йохауг она будет обыгрывать?

— Думаю, да. И ребята, и девчонки будут все лучше выступать. Мы все смотрим и болеем.

— У вас нет ощущения, что мужчинам достается намного больше внимания? Везде один Большунов.

— Саша Большунов — неординарная личность, он просто выходит — и выигрывает. Не всем это может нравиться. Но ты попробуй выйди и выиграй! Лыжи — тяжелый вид спорта. Какую он мотивацию имеет, уму непостижимо! И мотивирует других. Хотя ребята ему и так хорошую конкуренцию составляют. На «Тур де Ски» было приятно смотреть. Саша подтянет еще ребят.

— Шведские лыжницы на неделе предложили уравнять в правах мужчин и женщин и разрешить женщинам бежать дистанции такие же, как у мужчин. Что думаете?

— Я не очень поняла эту тему. Мужчин и женщин не стоит сравнивать. Не поддерживаю этот подход.

— То есть весь этот модный феминизм вам не по душе?

— Нет, мне он не нравится, не моя тема. Мужчинам — мужское, женщинам — женское. Не может быть одинаковых трасс. Шведки хотят зарубиться с мужчинами, что ли? Ну пусть на контрольных забегах зарубаются, зачем это на соревнованиях делать? Женщины все равно слабый пол, должно быть различие с мужчинами.

Александр Большунов. Фото AFP

Большунов, может, и сильнее этих норвежцев. Просто те хитрят

— Несмотря на российское золото чемпионата мира, согласитесь, норвежцы снова в целом были сильнее. Есть объяснение этим результатам и рецепт борьбы — помимо слов про «лыжную державу»?

— Знаете, тот же Большунов, может, сильнее этих норвежцев. Но сейчас много разговоров идет про терапевтические исключения. Норвежцы просто хитрят, пусть и разрешенно. Сама бегала на этапах Кубка мира и видела, что на них ты можешь их обыграть. На чемпионате мира — никак, они приезжают и выигрывают.

— У нас терапевтических исключений нет?

— Я не знаю в нашей сборной таких случаев. Пытался кто-то делать паспорта крови, у кого гемоглобин природно высокий, это тоже нельзя, но терапевтические исключения... Я не в курсе. Но помню, как меня очень злило, что их использовали норвежцы и даже шведы. Помню, бежим мы Кубок мира в Рогле, перед спринтом они взяли забежали в тоннель — и брызнули себе этим балончиком перед стартом. Они так расширяют дыхательные пути. Они очень меня тогда разозлили, я тогда даже выиграла одну из стадий и в итоге седьмой стала.

— Почему же мы их в ответ себе не делаем? Логично же.

— Получится уже обман на обмане. Смысл спорта совсем в другом. Разве болельщикам будет интересно такое зрелище? Если норвежцы хотят — пусть, как инвалиды, соревнуются среди астматиков, создают отдельную группу, чемпионат. Есть же Паралимпиада, так и тут — будут соревноваться только астматики между собой. Это необъективно. Вот Саше удается их обыгрывать — это из-за феноменального здоровья, таланта и мотивации.