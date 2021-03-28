Большунов разносит всех на чемпионате страны. А в десятку в скиатлоне заехал тренер сборной России!

В Тюмени становится все интереснее.

Началось утро воскресенья с женского скиатлона. И получился он крайне захватывающим. Уже с первых метров Татьяна Сорина, которая по-прежнему в шикарной форме, начала разрывать. Обычно так ведет себя в дистанционных гонках Тереза Йохауг. Но на российских стартах подобное можно увидеть редко.

Победа Сориной

Татьяна задала такой темп, что уже к 5 км нарисовался просвет. Удержаться за Сориной сумела только Юлия Ступак. Девушки дружно прибежали к смене лыж, но вот там Юля завозилась. А потом ее то ли накрыло, то ли она с лыжами коньковыми категорически не угадала. Татьяна начала быстро уходить, а Ступак уже спустя километр «съедали» девушки, которые проигрывали ей под 40 сек.

В итоге убедительную победу с полуминутным преимуществом над остальными одержала Сорина. Татьяна не скрывала, что для нее выиграть золото чемпионата России было делом принципа. В спринте не хватило совсем немного, а вот в скиатлоне она все сделала шикарно. И для нее этот сезон, однозначно, настоящий прорыв.

Наталья Непряева на опыте выгрызла трудовое серебро. Мария Истомина — в тройке, и это говорит об ее амбициях на олимпийский сезон. Первую дистанционную гонку после выхода из декрета пробежала Анастасия Кулешова (Седова). Пока она — 13-я. Но сильно лучше быть и не могло, Настя только недавно приступила к тренировкам. Отдельно стоит отметить юниорка Евгению Крупицкую. Для 18-летней спортсменки 12-е место — очень бойкий результат.

В мужском скиатлоне интриги относительно победителя не было никакой. Действующий чемпион мира в этом виде программы Александр Большунов погулял со всеми 20 км, а потом включился — и на полной спокухе убежал от всех, за пару километров нарисовав полуминутный просвет.

Тем не менее, очень круто, что Сан Саныч выступает в Тюмени и бежит практически все. Для юниоров даже просто видеть его рядом, смотреть, как он разминается и попытаться поработать в одном темпе хотя бы километр — это уже счастье и невероятный опыт. Такая возможность — лучший подарок для любого молодого лыжника. Грубо говоря, Большунов проводит масштабный практический мастер-класс в рамках чемпионата России. Это действительно важно.

А вот те, кто постарше, решали другие задачи: бились за подиум. Особенно преуспели Иван Якимушкин и Андрей Ларьков. Второго хочется выделить отдельно. Из-за болезней прошлый международный сезон у Ларькова вылетел в трубу, но мы видим, что он набрал форму — и по-прежнему в порядке. Памятуя о том, насколько хорош Андрей в эстафетах, его возвращение в кондиции перед Пекином-22 очень радует.

Увы, не вышел на скиатлон Сергей Устюгов. Двукратный чемпион мира был на него заявлен, но за пару минут до старта в прямом эфире Instagram сообщил, что участие в гонке не примет. Пошутил, что весь «кривой и косой». Очень грустно это все.

Из веселого же — участие в гонке 35-летнего Сергея Турышева, который является одним из тренеров сборной России. Выступать за ХМАО некому, поэтому приходится идти на такие крайние меры. И особенно прекрасно, что Турышев был очень даже неплох. Сергей Анатольевич долгое время держался в лидирующей группе, в итоге, конечно, отстал, но все-таки сумел закрыть топ-10. Это круто для него и очень тревожный звонок для всех сборников, которых он обыграл.

Чемпионат России по лыжам-2021

Скиатлон

Женщины

1. Татьяна Сорина — 38.04

2. Наталья Непряева — отставание 30,7

3. Мария Истомина — 38,3

4. Анастасия Рыгалина — 42,6

5. Екатерина Смирнова — 1.04,4

6. Юлия Ступак — 1.56,0

12. Евгения Крупицкая — 2.15,9

13. Анастасия Кулешова (Седова) — 2.22,3

Мужчины

1. Александр Большунов — 1:08.52,9

2. Иван Якимушкин — 47,2

3. Андрей Ларьков — 47,4

4. Илья Семиков — 48,1

5. Артем Николаев — 54,2

6. Иван Кириллов — 54,2

8. Алексей Червоткин — 54,8

10. Сергей Турышев — 1.47,1

11. Глеб Ретивых — 2.26,1