Большунов загадочно снялся с гонки. Интрига на чемпионате России закручивается все сильнее

Гонка с раздельным стартом в Тюмени прошла без лидера сборной страны, который не успел восстановиться после поездки в Москву.

Чемпионат России. Гонка с раздельным стартом

Мужчины, 15 км (С)

1. Артем Мальцев (Нижегородская область) — 33.05,4

2. Иван Якимушкин (Тюменская область) — +34,7

3. Андрей Ларьков (Татарстан) — +35,0

Женщины, 10 км (С)

1. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 24.13,2

2. Мария Истомина (Пермский край) — +35,4

3. Анастасия Рыгалина (Москва — Санкт-Петербург) — +54,1

Чемпионат России по лыжам — уникальный турнир. Во всяком случае, найти что-то аналогичное в других видах спорта почти невозможно. Это конец сезона, турнир проходит через три недели после чемпионата мира, но все сильнейшие на него приезжают. Причем не только действующие сборники, но и чемпионы прошлых поколений. Олимпийский чемпион Турина Евгений Дементьев бежит в Тюмени несколько гонок. Чемпион Сочи Александр Легков заявлен на эстафету. А сегодня в разделке выступила 42-летняя Ольга Рочева, которая выигрывала первенство страны еще в начале 1990-х. В интервью «СЭ» она рассказала, что завершает карьеру (читайте вскоре на нашем сайте, подписывайтесь, ставьте лайки). Ну представьте, что в фигурном катании Плющенко и Ягудин выходят против нынешних фигуристов. Или Зидан с Бекхэмом бьются против Криштиану и Месси.

Атмосфера в Тюмени тоже особенная, семейная, что ли. Турнир проходит не в черте города, а на красавце-стадионе «Жемчужина Сибири» в 40 километрах от города. Чтобы туда добраться, надо действительно хотеть смотреть лыжи. На выходных трибуны были практически забиты — с учетом разрешенной квоты. Сегодня, в рабочий день, народу поменьше. Но у входа работают палатки с атрибутикой, общепит — все как на каком-нибудь европейском футбольном матче. Только посреди тайги. От обилия бело-сине-красного и признаний в любви биатлону Дмитрий Губерниев был бы в экстазе.

Палатка с атрибутикой.

В следующем году, кстати, здесь будет финал Кубка мира по лыжам. Дорогого стоит в эпоху санкций. А сейчас на вакс-кабинах участники рекламируют порошки и палки.

Объявления о продаже.

Загадочный поступок Большунова

Главное событие дня — безусловно, резкое исчезновение из раздельной гонки на 15 километров Александра Большунова, который до этого разносил всех и вся в спринте и скиатлоне.

Большунов еще утром разминался и готовился к гонке, это подтвердили «СЭ» лыжники рядом с сервис-центром, где тоже гадали, куда подевался лидер сборной. Одна из судей соревнований с недоумением сказала: «Нас не ставят в известность, он не пришел взять свой чип». То есть, по сути, отказался чипироваться. Выступил против заговора Билла Гейтса и 5G-вышек.

На деле объяснение оказалось менее конспирологическим, но не менее загадочным. Юрий Бородавко корреспонденту «СЭ» объяснил ситуацию так:

— На разминке почувствовал, что тяжеловато стоять, приняли решение не стартовать. У него был выезд в Москву на день, он поздно ложился, увидел, что самочувствие не очень хорошее, решил поберечься к спринтерской эстафете. Зачем ездил? Ему было нужно побыть день в Москве. Сегодня рано вставать, почти бессонная ночь. Не было полноценного восстановления, возникло такое недомогание.

Что задержало Большунова в Москве, остается гадать. Возможно, нужно было решить бытовые проблемы — Александр строит дом в Подмосковье, — а может быть, мимо наших глаз прошел секретный выпуск «Вечернего Урганта» или интервью с Ксенией Собчак. Большунов сейчас мегапопулярен, хайпа хочется каждому.

А выиграл гонку подопечный Маркуса Крамера Артем Мальцев. Который сам признал, что было б куда круче побегать с Большуновым и выиграть у него. И даже был уверен, что смог бы навязать борьбу.

Александр Большунов. Фото AFP

У женщин доминирует Сорина

Весь чемпионат у женщин, которые сегодня открывали день раздельной гонкой, идет дуэль Натальи Непряевой и Татьяны Сориной. Лучшая россиянка на Кубке мира Юлия Ступак остается на вторых ролях, а сегодня вообще снялась — хотя в списках до чемпионата России была заявлена под 48-м номером.

А в битве Сориной и Непряевой счет стал 2:1 в пользу первой после 0:1 в начале чемпионата. Они представительницы двух разных групп: Татьяну тренирует муж Егор Сорин, Наталью — Юрий Бородавко. Но после финиша даже коллеги подходили к Сориной и говорили, что она просто машина. Та же Рочева сказала, что Таня будет обыгрывать Йохауг. Хорошо бы, если уже в следующем году.

Сорина прошла коньковую разделку за 24 минуты, с 35-секундным отрывом от ближайшей конкурентки. Трасса здесь не такая уж и убийственная, сумма перепадов — 155 метров, максимальный подъем — 42 м (в Оберстдорфе — 64). Тем ценнее отрыв 26-летней лыжницы. Она явно готовилась к домашнему чемпионату прицельно. Но ушла от сравнения с Непряевой, сказав, что чемпионат России ничем не отличается от Кубка мира — условия для всех и там и тут равны.

Татьяна Сорина. Фото AFP

Непряева осталась лишь четвертой, а подиум заняли лыжницы нового поколения — Мария Истомина и Анастасия Рыгалина. Стоит отметить также 36-летнюю Алию Иксанову, призерку чемпионата мира 2013 года, — она заняла шестое место. Программа чемпионата России продолжится командными спринтами уже завтра. Судя по всему, там намечается настоящая битва: у Архангельской области, помимо Большунова, есть Александр Терентьев, но Глеб Ретивых и тот же Ермил Вокуев — вполне принципиальные соперники.