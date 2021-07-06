Йоханнес Клебо оценил свою текущую форму после тренировки

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клэбо высказался по поводу своей физической формы после тренировки на стадионе Birkebeiner в Лиллехаммере.

Норвежец пропустил первый старт межсезонья из-за простуды.

«Я не тренировался около недели. Я понял, насколько скучаю по тренировкам, это неплохо. Сегодня я был неожиданно быстр, хотя казалось, что должно быть потяжелее. Я чувствовал себя совершенно нормально. Я рад, что Олимпийские игры не сегодня. Надеюсь, медленно, но верно форма придет», — цитирует Клебо Dagbladet.

Зимние Олимпийские игры пройдет в 2022 году в Пекине.