Йоханнес Клебо оценил свою текущую форму после тренировки
15:34
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клэбо высказался по поводу своей физической формы после тренировки на стадионе Birkebeiner в Лиллехаммере.
Норвежец пропустил первый старт межсезонья из-за простуды.
«Я не тренировался около недели. Я понял, насколько скучаю по тренировкам, это неплохо. Сегодня я был неожиданно быстр, хотя казалось, что должно быть потяжелее. Я чувствовал себя совершенно нормально. Я рад, что Олимпийские игры не сегодня. Надеюсь, медленно, но верно форма придет», — цитирует Клебо Dagbladet.
Зимние Олимпийские игры пройдет в 2022 году в Пекине.
Дополнительная информация:
https://www.dagbladet.no/sport/i-det-nedre-sjiktet-av-gjengen/73984912
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