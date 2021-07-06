Вяльбе сообщила, что чемпионат России по лыжным гонкам может пройти в Сыктывкаре
14:09
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что Сыктывкар является наиболее вероятным кандидатом на проведение чемпионата России по лыжным гонкам в 2022 году.
«Мы подали, в графе «регион» стоит «по назначению», пока нет 100% ясности. Скорее всего, Сыктывкар», — цитирует Вяльбе ТАСС.
Ранее президент Федерации лыжных гонок Югры Сергей Крянин заявлял, что претендентам на проведение турнира также является Ханты-Мансийск.
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