Вяльбе сообщила, что чемпионат России по лыжным гонкам может пройти в Сыктывкаре

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что Сыктывкар является наиболее вероятным кандидатом на проведение чемпионата России по лыжным гонкам в 2022 году.

«Мы подали, в графе «регион» стоит «по назначению», пока нет 100% ясности. Скорее всего, Сыктывкар», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Ранее президент Федерации лыжных гонок Югры Сергей Крянин заявлял, что претендентам на проведение турнира также является Ханты-Мансийск.