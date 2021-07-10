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Большунов восстановился после повреждения и тренируется в полную силу

16:52
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что Александр Большунов восстановился после повреждения и тренируется в полную силу.

«С Сашей сейчас все нормально, все спортсмены на сборе тренируются в полную силу. Фактически у него никаких противопоказаний и лимитирующих факторов нет. Большунов работает по плану, как и все остальные.

У нас обычная среднегорная подготовка, большое внимание уделяется работе на роллерах, имитационная работа присутствует. Следующий сбор у нас начнется 3 августа в Отепя, Эстония», — приводит слова Бородавко ТАСС.

В группе Бородавко к олимпийскому сезону вместе с Большуновым готовятся Наталья Непряева, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Анастасия Кулешова, Анна Грухвина, Яна Кирпиченко и Мария Истомина. Первый тренировочный сбор спортсмены провели в Крыму. С 3 по 24 июля группа Бородавко находится на тренировочном сборе в итальянском Монте-Бондоне.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11874331

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