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Сегодня, 12:58

Вяльбе рассказала о работе над компенсацией средств за отмененный этап Кубка мира в Тюмени

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала «СЭ» о работе над компенсацией средств за отмененный этап Кубка мира в Тюмени.

«Компенсация за отмену этапа Кубка мира в Тюмени? У нас нет отдельной федерации для международной федерации. Есть ассоциация. Рассматривается не только этот вопрос. Ведется ли работа над компенсацией? Да», — сказала Вяльбе «СЭ».

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о намерении России потребовать компенсировать потраченные средства за все отмененные международные соревнования внутри страны.

Елена Вяльбе
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