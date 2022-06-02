Вяльбе рассказала о работе над компенсацией средств за отмененный этап Кубка мира в Тюмени

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала «СЭ» о работе над компенсацией средств за отмененный этап Кубка мира в Тюмени.

«Компенсация за отмену этапа Кубка мира в Тюмени? У нас нет отдельной федерации для международной федерации. Есть ассоциация. Рассматривается не только этот вопрос. Ведется ли работа над компенсацией? Да», — сказала Вяльбе «СЭ».

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о намерении России потребовать компенсировать потраченные средства за все отмененные международные соревнования внутри страны.