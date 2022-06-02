В FIS не исключили, что откажутся от равных дистанций в лыжных гонках для мужчин и женщин

В Международной федерации лыжного спорта (FIS) не исключили, что откажутся от равных для мужчин и женщин дистанций в лыжных гонках в случае, если реформа будет признана неудачной.

«Новые дистанции появились в результате изменения правил, решение не следует считать экспериментом, поэтому, как и в случае с другими поправками к правилам, комитет по лыжным гонкам в будущем может рекомендовать другое изменение правил с целью изменения дистанций, если нынешний формат не получит положительных оценок», — приводит ТАСС слова представителя FIS.

На прошлой неделе конгресс FIS уравнял женские и мужские дистанции в лыжных гонках. У мужчин дистанции 15 км и 30 км сократились до 10 км и 20 км, у женщин марафон увеличился с 30 км до 50 км.

Реформа касается только Кубка мира, однако в FIS планируют обсудить введение новых правил и на чемпионате мира-2023, который пройдет в Планице (Словения) с 21 февраля по 5 марта 2023 года.