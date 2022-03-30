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Вяльбе: «В России есть много мест, где мы сможем тренироваться. Может, не так эффективно, но все равно будем готовиться»

Вяльбе оценила уровень подготовки лыжников к новому сезону в случае, если сборы будут проводиться в России
Иван Торопцев
Корреспондент
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила уровень подготвки российских лыжников к следующему сезону в случае, если сборы будут проходить только в России.

«Сейчас нужно думать о безопасности своих спортсменов и по возможности какое-то время не выезжать за пределы России. У нас есть много мест, где мы можем тренироваться. Может, не так хорошо, не так эффективно, но мы все равно будем тренироваться.
Во время коронавируса мы тоже не выезжали за пределы России какое-то время, но не так долго. У нас нет летнего снега, нет хорошей базы на высоте, необходимо хотя бы 1700-1800 метров. Будет очень сложно, но мы не привыкли сдаваться. И потом, если нас допустят до чемпионата мира, а мы выступим не так хорошо, то мы не будем говорить, что причина в подготовке. Я считаю, нужно выходить из таких ситуаций, пытаясь найти какие-то положительные моменты», — сказала в интервью каналу «Россия 24» Вяльбе.

1 марта Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила, что до конца сезона-2021/22 не допустит российских спортсменов к участию во всех соревнованиях.

Сборная России по лыжным гонкам
Елена Вяльбе
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