Вяльбе о безопасности россиян на международных соревнованиях: «Брейвик может взяться откуда угодно. По всему миру много неадекватных людей»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о том, как переживала за безопасность российских спортсменов на международных соревнованиях в конце сезона-2021/22.

«Что касается безопасности и волнений. Честно скажу: в тот момент, когда норвежская ассоциация начала яростно выдавливать нас с Кубка мира, я поняла — Брейвик ведь может появиться откуда угодно. Мы все прекрасно понимаем, что людей не совсем адекватных или с весенними обострениями очень много по всему миру. Они есть в каждой стране. И в этой ситуации безопасность спортсменов, сотрудников, тренеров, врачей, массажистов, сервисеров — на первом месте. Уже никакие результаты и гонки не интересуют. Пока наши последние сервисеры не заехали в Россию, я спокойно спать не могла.

В эти же сроки, когда был этап Кубка мира по лыжным гонкам в Холменколене, у наших ребят-юниоров начинался чемпионат мира по прыжкам на лыжах с трамплина, там были несовершеннолетние прыгуны. Ирония судьбы — чемпионат мира проходил в Польше. Когда представитель FIS в 2 часа ночи пишет мне: «Лена, у нас тут возникли жуткие проблемы, какие-то непонятные люди оккупировали гостиницу и ищут русских»... Слава богу, полиция сразу же разобралась, ребят сразу вывезли на границу, перевезли через границу. Это дико! Буквально в этот же день у нас был совет FIS, люди из совета заявляли, что держат все под контролем, что с безопасностью все в порядке. Более того, представитель FIS рассказывал нам, что видел, как наши ребята провели официальную тренировку, как русские и украинцы общаются и все в порядке. Они — дети, им по 15-17 лет. А дальше — вот такая засада», — сказала в интервью каналу «Россия 24» Вяльбе.

1 марта Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила, что до конца сезона-2021/22 не допустит российских спортсменов к участию во всех соревнованиях.