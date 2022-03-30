Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об отстранении российских лыжников от участия в международных соревнованиях.

«Когда все это закончится — я не знаю, не думаю об этом. Мы готовимся к тому, что тренируемся и соревнуемся в следующем сезоне в России, но в то же время готовы в любой момент выехать, у нас есть план, который был изначально сформирован и написан. Что касается непосредственно FIS — я не буду называть людей, но нам пишут: «Хотелось бы, чтобы вы вернулись поскорее, надеемся, у вас все хорошо».

Все-таки мы спортивная семья. Как уже говорилось ранее, мы относимся друг к другу с пониманием, с уважением. Вдруг появились выпады со стороны каких-то спортсменов, хотя они и не были какими-то очень жесткими. Мы официально на сегодняшний день отстранены до конца сезона-2021/22. Международный сезон официально закончился. Что будет дальше — неизвестно», — сказала в интервью каналу «Россия 24» Вяльбе.

1 марта Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила, что до конца сезона-2021/22 не допустит российских спортсменов к участию во всех соревнованиях.