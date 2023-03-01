Вяльбе назвала «безобразием» слабое представительство на «Чемпионских высотах»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выразила недовольство тем, что на соревнования «Чемпионские высоты» приехало мало спортсменов.

«Соревнования хорошие. Единственное что — безобразие, что на «Чемпионские высоты» приехало только 25 регионов, не приехали даже некоторые соседние, хотя других соревнований сейчас не проходит», — сказала Вяльбе.

Соревнования «Чемпионские высоты» проходят в Малиновке с 22 февраля по 6 марта.