Бородавко оценил слова Устюгова об усталости на «Чемпионских высотах»

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко оценил слова Сергея Устюгова об усталости на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке.

— Устали все, это нормально. Тот спортсмен, который не устает, не выкладывается и не показывает максимальный результат. Выдержать весь чемпионат — сложно. Но существуют восстановительные мероприятия, я не вижу больших проблем, чтобы пройти весь чемпионат.

1 марта после индивидуальной гонки в Малиновке Устюгов признался, что эмоционально выгорел от соревнований.