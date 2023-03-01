Вяльбе рассказала, что два российских города будут претендовать на проведение этапа Кубка мира

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что два российских города будут претендовать на проведение этапа Кубка мира в будущем.

— Мы надеемся, что когда решатся все вопросы, мы будем выходить на международную арену, — сказала Вяльбе. — И будем предлагать для международных соревнований не только Тюмень, но и Вельск, надеюсь, здесь откроется аэропорт. Иностранцам будет сложно, конечно, они не привыкли на таких трассах тренироваться, но ничего, потерпят. «Тур де Ски» в Малиновке? Мы думаем и о таком формате.

В марте 2022 года FIS отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях до конца сезона-2021/22. В октябре прошлого года отстранение было продлено до конца сезона-2022/23. Также в связи с отстранением Россия не может в данный момент проводить международные соревнования.