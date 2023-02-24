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Сегодня, 12:35

Умер заслуженный тренер России Валентин Самохин

Виталий Косик
Корреспондент
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Заслуженный тренер России по лыжным гонкам Валентин Самохин умер на 85-м году жизни, сообщает ТАСС.

«Самохин умер 23 февраля, прощание состоится 25 февраля», — приводит слова главного тренера сборной Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Сергея Крянина ТАСС.

О причинах смерти 85-летнего тренера не сообщается.

На протяжении тренерской карьеры Самохин воспитал таких великих чемпионов как Владимир Смирнов и Алексей Прокуроров (оба — чемпионы мира и олимпийские чемпионы), а также призеров ЧМ Крянина и Андрея Кириллова.

Источник: https://tass.ru/sport/17133373
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