Вяльбе — о Самохине: «Он точно внес свой вклад в историю лыжных гонок»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость об уходе из жизни заслуженного тренера России по лыжным гонкам Валентина Самохина.

«Жалко как человека, безусловно. Возраст. Уходит эпоха. Это заслуженный человек, известный тренер не только в нашей стране, но и за пределами. Леша Прокуроров с ним тренировался, Вовка Смирнов с ним какое-то время тренировался. Он точно внес свой вклад в историю лыжных гонок», — сказала Вяльбе «СЭ».

Валентин Самохин подготовил олимпийских чемпионов Владимира Смирнова и Алексея Прокуророва, а также призеров чемпионатов мира Сергея Крянина и Андрея Кириллова.