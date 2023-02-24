Большунов выиграл скиатлон на всероссийских соревнованиях «Чемпионские высоты»

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Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл скиатлон на всероссийских соревнованиях «Чемпионские высоты» в Малиновке.

Он пробежал дистанцию в 30 км за 1 час 13 минут 44,7 секунды. Второе место занял Сергей Устюгов (+ 32,7 секунды), третье — Илья Семиков (+33,6).

25 февраля на всероссийских соревнованиях «Чемпионские высоты» пройдет женский скиатлон.

Лыжные гонки

«Чемпионские высоты»

Малиновка

Мужчины

Скиатлон, 15 км + 15 км

1. Александр Большунов 1:13.44,7

2. Сергей Устюгов +32,7

3. Илья Семиков +33,6

4. Артем Мальцев +35,8

5. Иван Якимушкин +36,0

6. Алексей Червоткин +42,8

7. Илья Порошкин +47,7

8. Антон Тимашов +1.44,6

9. Савелий Коростелев +1.45,0

10. Андрей Ларьков +1.45,1