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Умер великий советский лыжник Вячеслав Веденин

09:57
Вячеслав Веденин. Фото «СЭ»
Вячеслав Веденин. Фото «СЭ»

22 октября после продолжительной болезни ушел из жизни прославленный советский лыжник Вячеслав Веденин. Ему было 80 лет.

Веденин дважды побеждал на чемпионатах мира и Олимпийских играх, став одним из главных героев Саппоро-1972.

Хоронить легендарного спортсмена будут в его родной деревне Слобода, что в Тульской области. Об этом он сам попросил в своем завещании.

«СЭ» выражает соболезнования семье легенды нашего спорта.

Памяти Вячеслава Веденина: история подвига советского лыжника на Олимпиаде

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Владимир Иванов все материалы автора
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