Умер великий советский лыжник Вячеслав Веденин

22 октября после продолжительной болезни ушел из жизни прославленный советский лыжник Вячеслав Веденин. Ему было 80 лет.

Веденин дважды побеждал на чемпионатах мира и Олимпийских играх, став одним из главных героев Саппоро-1972.

Хоронить легендарного спортсмена будут в его родной деревне Слобода, что в Тульской области. Об этом он сам попросил в своем завещании.

«СЭ» выражает соболезнования семье легенды нашего спорта.

Памяти Вячеслава Веденина: история подвига советского лыжника на Олимпиаде