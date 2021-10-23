Умер великий советский лыжник Вячеслав Веденин
09:57
22 октября после продолжительной болезни ушел из жизни прославленный советский лыжник Вячеслав Веденин. Ему было 80 лет.
Веденин дважды побеждал на чемпионатах мира и Олимпийских играх, став одним из главных героев Саппоро-1972.
Хоронить легендарного спортсмена будут в его родной деревне Слобода, что в Тульской области. Об этом он сам попросил в своем завещании.
«СЭ» выражает соболезнования семье легенды нашего спорта.
Памяти Вячеслава Веденина: история подвига советского лыжника на Олимпиаде
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