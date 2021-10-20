Ступак: «Даже когда ноги мои худые, а через комбез просвечивает пресс, щеки мои никуда не денутся»
20 октября, 14:36
Российская лыжница Юлия Ступак в своем Instagram рассказала о своей физической форме.
«Даже когда ноги мои худые, а через комбез просвечивает пресс, щеки мои никуда не денутся. Все лишние килограммы у меня именно там», — написала лыжница.
Ступак — двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в спринте и эстафете, трехкратный призер чемпионатов мира.
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