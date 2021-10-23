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Федерация лыжных гонок России выразила соболезнования в связи со смертью Вячеслава Веденина

10:41

Федерация лыжных гонок России выразила соболезнования в связи со смертью легендарного советского лыжника Вячеслава Веденина.

«Федерация лыжных гонок России выражает соболезнования всем родным и близким», — говорится в сообщении на официальном сайте ФЛГР.

Веденин ушел из жизни в возрасте 80 лет 22 октября после продолжительной болезни.

Он дважды побеждал на чемпионатах мира и Олимпийских играх, став одним из главных героев Саппоро-1972. Веденин стал первым советским лыжником, выигравшим олимпийское золото в индивидуальной мужской гонке.

Также он 13-кратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР. В августе Веденин был награжден орденом Александра Невского.

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Роман Шишов все материалы автора
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