Федерация лыжных гонок России выразила соболезнования в связи со смертью Вячеслава Веденина
10:41
Федерация лыжных гонок России выразила соболезнования в связи со смертью легендарного советского лыжника Вячеслава Веденина.
«Федерация лыжных гонок России выражает соболезнования всем родным и близким», — говорится в сообщении на официальном сайте ФЛГР.
Веденин ушел из жизни в возрасте 80 лет 22 октября после продолжительной болезни.
Он дважды побеждал на чемпионатах мира и Олимпийских играх, став одним из главных героев Саппоро-1972. Веденин стал первым советским лыжником, выигравшим олимпийское золото в индивидуальной мужской гонке.
Также он 13-кратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР. В августе Веденин был награжден орденом Александра Невского.
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