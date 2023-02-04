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Сегодня, 19:12

Бородавко: «Для лыжного спорта соревнования в Азии абсолютно неинтересны»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в комментарии для «СЭ» оценил возможность российских лыжников принять участие в международных соревнованиях в Азии.

«Для лыжного спорта соревнования в Азии абсолютно неинтересны. Уровень конкуренции по другим дисциплинам, например, шорт-трек, есть. Но в лыжных гонках конкуренции нет. Учитывая удаленность азиатского континента, для нас это неинтересно», — сказал Бородавко «СЭ».

25 января исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

Сборная России по лыжным гонкам
Юрий Бородавко
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