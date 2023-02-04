Драчев: «Хочет Ступак тренироваться в Италии, пусть тренируется»

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал новость о том, что российская лыжница Юлия Ступак тренируется в Италии.

«Это самостоятельное решение. Тренер выбирает план по подготовке спортсмена — и по этому плану они работают. Не могу оценить, насколько это положительное или отрицательное решение. Каждый волен действовать по своему усмотрению, по своей совести.

При индивидуальном рассмотрении ситуации нет ничего сложного в организации тренировочного режима в Италии. Сделали визы — и поехали. С командами так не получится. Например, в биатлоне еще оружие провозить надо, патроны. Организовать в таком случае тренировочный процесс сложнее. Хочет она тренироваться в Италии, пусть тренируется. Бог с ней», — цитирует Драчева Metaratings.ru.

Ранее президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрик Ресте выразил недовольство относительно того, что Ступак тренируется на трассах Кубка мира.

Спортсменка занимается в Италии, чтобы лучше подготовиться к российским соревнованиям «Чемпионские высоты».