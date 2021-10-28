Тереза Йохауг может завершить карьеру после Олимпийских игр в Пекине

Норвежская лыжница Тереза Йохауг сообщила, что может завершить карьеру после Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Ранее стало известно, что в сезоне-2021/22 она не планирует выступать на многодневке «Тур де Ски» перед Играми.

«Пока я ничего не решила. Все будет ясно после завершения Олимпиды, — цитирует Йохауг Expressen. — Однако это правда, и я могу уйти. Но могу и остаться.

Существует еще вариант. Сначала беременность и роды, а потом возвращение в спорт. Да, такое тоже возможно. Не буду скрывать, что на мои мысли по этому поводу повлиял и поступок Бьорген. Она показала, что родить ребенка и вернуться на высокий уровень действительно реально. В любом случае сначала Олимпиада в Пекине».

33-летняя Тереза Йохауг — олимпийская чемпионка, серебряный и бронзовый призер Олимпиады, 14-кратная чемпионка мира, трехкратная победительница общего зачета Кубка мира.