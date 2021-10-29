Клебо рассказал, что его могут не пустить на Кубок мира из-за прически

Тренер сборной Норвегии Арильд Монсен высказался о желании трехкратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо отращивать волосы.

«Раз уж он решил отращивать волосы, он должен быть готов к комментариям по этому поводу. Он отличный парень, но его прическа меняется день ото дня. Однажды он пришел на обед такой взъерошенный, что я сказал: «Будь поосторожнее, чтобы птицы не свили там гнездо», — цитирует Монсена TV2.

Сам Клебо заявил, что пока не готов стричься.

«Волосы становятся длиннее. Некоторые думают, что мне нужно их обрезать, кто-то говорит, что не надо. Арильд сказал, что не пустит меня на Кубок Мира, если у меня волосы будут собираться в хвостик», — добавил норвежец.

Кубок мира по лыжным гонкам сезона 2021/2022 стартует 26 ноября.