Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала открытие нового тредбана — специального тренажера для отработки техники лыжного хода, который смонтирован и запущен в Инновационном центре ОКР, и сказала, что такое оборудование точно будет востребовано спортсменами, где бы его ни установили.

— Мы благодарны ОКР и Инновационному центру, — сказала Вяльбе. — Станислав Поздняков сказал, что оборудование окупится за три года. Но мне кажется, главное даже не то, за сколько удастся отбить деньги, а результаты спортсменов, которые могут на этом тредбане тестировать функциональное состояние, отрабатывать технику. Не применяя такие сложные решения, как зеркало на машине, идущей впереди лыжника. Уверена, что такое оборудование будет востребовано и здесь, и в Кисловодске, где мы много тренируемся весной и в начале лета, и в Сочи. Да, может, мы не совсем успели к Играм в Пекине, но в будущем вам здесь еще придется расписание составлять для всех желающих. А еще один немаловажный момент — мы теперь не будем оставлять информацию о состоянии и возможностях наших спортсменов за пределами страны.

По словам возглавляющего ОКР Позднякова, в случае востребованности тредбана в Москве планируется закупить еще один для федеральной базы в Кисловодске и отремонтировать уже имеющийся на другой базе в Сочи.