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Сегодня, 09:44

Степанова досрочно завершила сезон по состоянию здоровья

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова досрочно завершила сезон
Роман Шишов
Корреспондент
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Вероника Степанова.
Фото Global Look Press

Российская лыжница Вероника Степанова приняла решение досрочно завершить сезон по медицинским показаниям. По словам олимпийской чемпионки, летом она вернется к серьезным тренировкам.

«Соревновательный сезон для меня закончен. Врачи не дают добро — чемпионат в России в Сыктывкаре я вынуждена пропустить. Подробностей не будет. Любая информация о здоровье — глубоко личное, должно оставаться между врачами и мной, всегда. Отремонтирую организм и вернусь к серьезным тренировкам летом, если получится — раньше», — написала Степанова в Telegram.

Напомним, на молодежном чемпионате мира в норвежской Люгне в феврале Степанова стала третьей в разделке и смешанной эстафете.

21-летняя Степанова на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) завоевала золотую медаль в эстафете 4x5 км.

Сборная России по лыжным гонкам
Вероника Степанова
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