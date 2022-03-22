Лыжные гонки
Новости Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 15:40

Клебо пропустит чемпионат Норвегии по лыжным гонкам из-за болезни

Читать «СЭ» в

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо по причине болезни пропустит чемпионат Норвегии по лыжным гонкам, сообщил тренер национальной сборной по спринту Арильд Монсен. Помимо 5-кратного олимпийского чемпиона Клебо, на турнире не выступят Ховар Тёугбёль, Пол Голберг и Синдре Скар.

«Медицинские и физические тесты показывают, что большинство парней еще не готовы к тяжелым физическим нагрузкам», — приводит слова Монсена NRK.

1 марта Клебо сообщил о досрочном завершении сезона из-за коронавируса. Чемпионат Норвегии пройдёт в Харстаде с 26 по 30 марта.

Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Йоханнес Клебо
1
0
Читайте также
Как найти хорошую работу: подготовка к собеседованию и возможные ошибки
Роман с Липницкой, дружба с Туктамышевой. Кто будет защищать честь Тутберидзе на чемпионате мира, куда не пустили россиян
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Непряева: «Многие иностранные болельщики пишут, что любят и верят в нас»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости