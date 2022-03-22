Клебо пропустит чемпионат Норвегии по лыжным гонкам из-за болезни

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо по причине болезни пропустит чемпионат Норвегии по лыжным гонкам, сообщил тренер национальной сборной по спринту Арильд Монсен. Помимо 5-кратного олимпийского чемпиона Клебо, на турнире не выступят Ховар Тёугбёль, Пол Голберг и Синдре Скар.

«Медицинские и физические тесты показывают, что большинство парней еще не готовы к тяжелым физическим нагрузкам», — приводит слова Монсена NRK.

1 марта Клебо сообщил о досрочном завершении сезона из-за коронавируса. Чемпионат Норвегии пройдёт в Харстаде с 26 по 30 марта.