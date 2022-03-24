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Сегодня, 08:58

Немецкий бренд разорвал контракт с Александром Большуновым

Немецкий бренд разорвал контракт с российским лыжником Большуновым
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Большунов.
Фото Reuters

Немецкий бренд перчаток Kinetixx разорвал партнерские отношения с российским лыжником Александром Большуновым, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на VG.

Также компания расторгла соглашения о сотрудничестве с Федерацией лыжных гонок России (ФЛГР) и несколькими биатлонистами. Те же санкции коснулись и белорусских спортсменов.

Профили Большунова и других российских спортсменов удалены с сайта бренда.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион Игр в Пекине-2022.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220324/bolshunov-1779783493.html
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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