Немецкий бренд разорвал контракт с Александром Большуновым

Немецкий бренд перчаток Kinetixx разорвал партнерские отношения с российским лыжником Александром Большуновым, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на VG.

Также компания расторгла соглашения о сотрудничестве с Федерацией лыжных гонок России (ФЛГР) и несколькими биатлонистами. Те же санкции коснулись и белорусских спортсменов.

Профили Большунова и других российских спортсменов удалены с сайта бренда.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион Игр в Пекине-2022.