Лыжные гонки
Новости Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 13:04

Спицов повредил ботинок во время гонки в Кирово-Чепецке и проехал несколько километров на одной лыже

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Олимпийский чемпион Денис Спицов повредил ботинок во время гонки преследования на 15 километров классическим стилем в рамках соревнований «Олимпийцы России».

У лыжника возникли проблемы с креплением ботинка в начале гонки. После завершения первого круга на отметке в 5 километров Спицов смог заменить ботинок и продолжить гонку.

Денис Спицов был вынужден бежать несколько километров на одной лыже. Фото Трансляция соревнований "Олимпийцы России"
Денис Спицов был вынужден бежать несколько километров на одной лыже.
Трансляция соревнований «Олимпийцы России»
Денис Спицов был вынужден бежать несколько километров на одной лыже. Фото Трансляция соревнований "Олимпийцы России"
Денис Спицов был вынужден бежать несколько километров на одной лыже.
Трансляция соревнований «Олимпийцы России»
Денис Спицов был вынужден бежать несколько километров на одной лыже. Фото Трансляция соревнований "Олимпийцы России"
Денис Спицов был вынужден бежать несколько километров на одной лыже.
Трансляция соревнований «Олимпийцы России»
Денис Спицов был вынужден бежать несколько километров на одной лыже. Фото Трансляция соревнований "Олимпийцы России"
Денис Спицов был вынужден бежать несколько километров на одной лыже.
Трансляция соревнований «Олимпийцы России»

Спицов стартовал третьим с отставанием в 8 секунд от лидера Ильи Порошкина.

Соревнования «Олимпийцы России» проходят в Кирово-Чепецке.

0
Читайте также
Звездная диета: как худеют знаменитости?
«Драго» не испортил английскую вечеринку. Александр Волков сдался Тому Аспиналлу в главном бою UFC в Лондоне
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Непряева выиграла гонку преследования классическим стилем в рамках соревнований «Олимпийцы России»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости