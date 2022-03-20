Спицов повредил ботинок во время гонки в Кирово-Чепецке и проехал несколько километров на одной лыже

Олимпийский чемпион Денис Спицов повредил ботинок во время гонки преследования на 15 километров классическим стилем в рамках соревнований «Олимпийцы России».

У лыжника возникли проблемы с креплением ботинка в начале гонки. После завершения первого круга на отметке в 5 километров Спицов смог заменить ботинок и продолжить гонку.

Денис Спицов был вынужден бежать несколько километров на одной лыже. Трансляция соревнований «Олимпийцы России»

Денис Спицов был вынужден бежать несколько километров на одной лыже. Трансляция соревнований «Олимпийцы России»

Денис Спицов был вынужден бежать несколько километров на одной лыже. Трансляция соревнований «Олимпийцы России»

Денис Спицов был вынужден бежать несколько километров на одной лыже. Трансляция соревнований «Олимпийцы России»

Спицов стартовал третьим с отставанием в 8 секунд от лидера Ильи Порошкина.

Соревнования «Олимпийцы России» проходят в Кирово-Чепецке.