Непряева выиграла гонку преследования классическим стилем в рамках соревнований «Олимпийцы России»

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Лыжница Наталья Непряева победила в гонке преследования классическим стилем на 10 километров в рамках всероссийских соревнований «Олимпийцы России».

Спортсменка преодолела дистанцию за 29 минут и 39,4 секунды.

Второе место заняла Мария Истомина, которая уступила Непряевой 21,3 секунды. На третьей строчке — Екатерина Смирнова, проигравшая Непряевой 25,6 секунды.

Позднее в рамках соревнований «Олимпийцы России» пройдет мужская гонка преследования классическим стилем на 15 километров классическим стилем.