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Сегодня, 13:17

Порошкин выиграл гонку преследования на соревнованиях «Олимпийцы России», Большунов финишировал шестым

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский лыжник Илья Порошкин выиграл гонку преследования классическим стилем на 15 километров на соревнованиях «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке.

Порошкин преодолел дистанцию за 38 минут и 33,6 секунды. Вторым стал Савелий Коростелев, который уступил победителю 36,2 секунды. На третьей строчке — Илья Семиков, уступивший лидеру 45,4 секунды.

Трехкратный олимпийский чемпион Пекина Александр Большунов финишировал на шестом месте с отставанием в 2 минуты и 9 секунд.

Женскую гонку преследования на соревнованиях в Кирово-Чепецке выиграла Наталья Непряева.

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Илья Порошкин
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