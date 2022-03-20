Порошкин выиграл гонку преследования на соревнованиях «Олимпийцы России», Большунов финишировал шестым

Российский лыжник Илья Порошкин выиграл гонку преследования классическим стилем на 15 километров на соревнованиях «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке.

Порошкин преодолел дистанцию за 38 минут и 33,6 секунды. Вторым стал Савелий Коростелев, который уступил победителю 36,2 секунды. На третьей строчке — Илья Семиков, уступивший лидеру 45,4 секунды.

Трехкратный олимпийский чемпион Пекина Александр Большунов финишировал на шестом месте с отставанием в 2 минуты и 9 секунд.

Женскую гонку преследования на соревнованиях в Кирово-Чепецке выиграла Наталья Непряева.