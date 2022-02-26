Российская лыжница Мекрюкова стала бронзовым призером молодежного чемпионата мира в спринте

Российская лыжница Наталья Мекрюкова стала бронзовым призером молодежного чемпионата мира в Лагне (Норвегия).

Мекрюкова заняла третье место в спринте. Чемпионкой стала шведка Моа Ханссон, серебро — у Моники Скиндер из Польши. Мекрюкова боролась со Скиндер за второе место и уступила ей 0,01 секунды на финише.

Еще одна россиянка Анна Грухвина, которая выступала в финальном забеге, заняла пятое место.